دراسة.. السمنة المفرطة قد تؤثر على نجاعة لقاح كورونا

أظهرت دراسة جديدة أن لقاحات كوفيد-19 قد لا تعمل بشكل فعال عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين تزيد احتمالية وفاتهم بنسبة 48% بسبب الفيروس المستجد، عن المرضى من ذوي الأوزان الطبيعية.

وقامت جامعة نورث كارولينا بتكليف من البنك الدولي، بتحليل ودراسة البيانات العالمية في عدة دول من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وإيطاليا، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى لدى إصابتهم بكوفيد-19 بنسبة 113% وأنهم أكثر عرضة لدخول العناية المركزة بنسبة 74% وأكثر عرضة للموت بنسبة 48%.

وقال البروفيسور "باري بوبكين" الذي قاد الدراسة، لصحيفة الغارديان البريطانية:"تشير الأرقام إلى زيادة بنسبة 50%. هذا رقم مخيف للغاية. وهذه الأرقام في الواقع أعلى بكثير مما توقعته".

وأضاف: "نعلم أن لقاح كوفيد-19 سيكون له تأثير إيجابي على الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، لكننا بالنظر إلى ما لدينا من معلومات نتيجة اختبارات أجريناها على لقاحات السارس والإنفلونزا، نعتقد أن فائدته على البدناء ستكون ضئيلة أو محدودة مقارنة بالآخرين".

ومن المعروف أن السمنة تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، ومقاومة الأنسولين والالتهابات، وكلها أمراض تزيد بطبيعتها من مخاطر الإصابة بالفيروس المستجد.

وقالت البروفيسورة "ميليندا بيك" المشاركة في الدراسة: "كل هذه العوامل يمكن أن تؤثر على التمثيل الغذائي للخلايا المناعية المسؤولة عن تحديد كيفية استجابة الجسم لمسببات الأمراض، مثل فيروس سارس-كوفيد 2".

وأضافت: "الأفراد المصابون بالسمنة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض جسدية تجعل مكافحة الوباء أكثر صعوبة، مثل توقف التنفس أثناء النوم، الذي يزيد من ارتفاع ضغط الدم الرئوي. كما أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم من شأنه أن يزيد صعوبات إجراء التنبيب الرئوي في المستشفى".

يذكر أن أكثر من 40% من الأمريكيين و 27% من البالغين في إنكلترا، يعانون من السمنة المفرطة، وفقاً لبيانات حكومية. ولا يختلف الوضع كثيراً في تركيا. ففي عام 2019، بلغ عدد من يعانون من السمنة المتوسطة في تركيا حوالي 7.5 مليون شخص، وعدد من يعاني من السمنة المفرطة حوالي 2.4 مليون شخص. كما تم اعتبار حوالي 3 من كل 4 أشخاص، يعانون من زيادة الوزن.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يموت سنوياً ما لا يقل عن 2.8 مليون شخص بسبب السمنة والأمراض الناتجة عنها. مع العلم أنها مرض يمكن الوقاية منه.