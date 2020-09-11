بتوجيهات هاتفية من طبيب مختص.. دركي يجري عملية ولادة ناجحة لامرأة

حصلت إحدى الأمهات على مساعدة من مصدر غير متوقع لدى شعورها بتسارع المخاض وقرب ولادة طفلها في مكان نائي في جنوب شرق تركيا، وجاءتها المعونة عبر هاتف محمول يعمل عبر الأقمار الصناعية.

وفي تفاصيل الحادث قال مسؤولون محليون إن "رزقية إيماك"، وهي امرأة بدوية من ولاية شرناق جنوب شرق البلاد، شعرت بقرب ولادتها غير المتوقعة يوم الأربعاء، فطلبت من زوجها "سيزاير" أن يستدعي إحدى القابلات أو أحداً من ذوي الخبرة، الأمر الذي بدا محالاً في ذلك المكان. فما كان من الزوج إلا أن توجه للحصول على المساعدة من قاعدة "يشيل اووز" العسكرية القريبة، التي أرسلت قيادتها ضابط الدرك المحلي "سلامي أتالاي".

ويعمل "أتالاي" كممرض مسعف لذلك قام في البداية بإعطاء الأم مسكنات للألم وقاس درجة حرارتها واستدعى سيارة إسعاف. لكنه مع تسارع تقلصات المخاض، اضطر إلى إجراء الولادة وتخليص الطفل في الحقل النائي، بعد الاتصال بطبيب توليد مختص باستخدام هاتفه الذي يعمل بالأقمار الصناعية. وقام طبيب التوليد بتوجيه الضابط شفهياً خطوة بخطوة خلال العملية، لضمان ولادةٍ صحية للأم والطفل على حد سواء.

وبعد إنجاز الولادة الناجحة بمساعدة الهاتف، تم نقل الأم ومولودها الجديد، وهما في صحة جيدة، إلى المستشفى المحلي عبر سيارة إسعاف لإجراء فحص شامل لهما.