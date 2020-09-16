مدينة صينية تنشئ "غابة عمودية" على شرفات الأبنية

أقامت إحدى المدن الصينية الضخمة مشروعاً سكنياً أخضراً تجريبياً، وروجت لبيع الشقق من خلال إغراء السكان المحتملين بالعيش ضمن ما أطلق عليه "الغابة العمودية" التي تنتشر فيها الحدائق المشذبة على كل الشرفات.

وبدأ بناء المشروع في الناحية الجنوبية الغربية من مدينة "تشنغدو" في عام 2018، وبحلول شهر إبريل من هذا العام تم بيع جميع الشقق الـ826، وفقًا لوكيل العقارات في المشروع. لكن السكان تذمروا في البداية من مهاجمة البعوض والحشرات لهم بسبب كثافة النباتات على الشرفات.

وبالرغم من ذلك ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن العائلات انتقلت للعيش في الغابة العمودية المؤلفة من ثمانية أبراج سكنية، في تجربة هي الأولى من نوعها، مع تصميم خاص يمنح كل شرفة من شرفات البناء مساحة مخصصة لزراعة النباتات الحراجية التي تستطيع الانتشار والنمو بسرعة فائقة.

وأظهرت لقطات مصورة هذا الشهر أن النباتات احتلت الشرفات بشكل شبه كامل، مع وجود فروع معلقة على الأسوار في جميع الأبراج. كما شوهدت أوراق النباتات وقد امتدت نحو بعض النوافذ التي لا تزال أجزاء منها مرئية خلف النباتات المتضخمة.

وقام السكان بعد أن كافحوا البعوض، بتشذيب النباتات والعناية بها وتوزيع بعض قطع الأثاث الأنيقة بين فروعها وإضاءة الأنوار داخل الشقق ليبدو المنظر خلاباً وفريداً إذ أنه يجمع بين البناء التقليدي وجو الغابات الساحر في ثمانية أبراج عكست امتزاج العمارة بالنبات.