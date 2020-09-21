شاب تركي يحول هواية تربية طيور الزينة لمصدر دخل

تمكن الشاب التركي علي بازارجيكلي (25 عاما) من تحويل هوايته لطيور الزينة (طيور الحب) إلى مصدر دخل له، نظرا لشغفه الكبير بها ولإقبال عدد كبير من الأسر والشبان على اقتناء هذه الطيور المدللة.

وفي حديث للأناضول الإثنين، قال بازارجيكلي، إن تربيته لطيور الزينة بدأ في مرحلة تعليمه الإبتدائي، حيث تمكن من إقتناء طيره الأول بعد إدخار مصروفه لمدة 50 يوما.

وأضاف أنه مع مرور الوقت أصبح يمتلك 250 طيرا في مستودع منزلهم بمدينة "ألبستان" بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأوضح بازارجيكلي أن طيور الزينة تشهد إقبالا من الناس لأنها محببة وتصدر أصواتا جميلة فضلا عن أشكالها وألوانها المختلفة، مشيرا أنها باتت نوعا من أنواع الهدايا التي يتبادلها الناس فيما بينهم.

وذكر أن عملية وضع البيض وفقسها يستغرق نحو 50 يوما، وأن المرحلة هذه تحتاج إلى عناية جيدة من قبل المربي من حيث نظافة الأقفاص وتقديم الطعام لها.

وذكر أن رعاية العصافير صعبة نوعا ما، إلا أن حبه لها ومساعدة زوجته له يمكنه من مواصلة هوايته وتدر دخلا دون عناء.