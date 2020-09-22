باراغواي.. انتشار أسماء أبطال المسلسلات التركية بين المواليد الجدد

تجلت شعبية المسلسلات التركية في بلدان أمريكا اللاتينية، في إقبال العائلات في باراغواي على إطلاق أسماء أبطال المسلسلات على مواليدهم الجدد.

وتحظى المسلسلات التركية بإعجاب كبير في دول أمريكا اللاتينية، حيث بدأت ظاهرة إطلاق أسماء شخصيات المسلسلات على الأبناء تنعكس في منشورات مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت مؤسسة "ريجيسترو ديل إستادو سيفيل" الرسمية، التي تعمل لصالح إدارة النفوس في بارغواي، عبر حسابها على تويتر، أسماء استوحاها المواطنون من المسلسلات وأطلقوها على أبنائهم.

وتضمنت تدوينة المؤسسة أسماء مثل شهرزاد وكريم وكمال ودوران ومصطفى، مع توضيح أن "بعض الأسماء مستوحاة من الروايات والمسلسلات التركية".

واقترحت إدارة النفوس في بارغواي أمثلة لكيفية استخدام الأسماء التركية مع تلك المحلية لتغدو أسماء مركبة.

ومن المعروف أن المسلسلات التركية منذ عام 2015 حطمت أرقاما قياسية من حيث أعداد المشاهدة، في دول أمريكا اللاتينية.

ونتيجة لفورة المسلسلات التركية التي انطلقت من تشيلي، بدأ بعض الناس بإطلاق أسماء تركية على المواليد الجدد، كما تمت دعوة ممثلين أتراك من قبل منظمات مختلفة في أمريكا اللاتينية.