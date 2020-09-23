بدء موسم تصنيع صلصة الفليفلة الحارة في شانلي أورفا

بدأ موسم تصنيع صلصة الفليفلة الحارة (الدبس)، في ولاية شانلي أورفة التركية، الشهيرة بمطبخها الغني والذي يشارك فيه كافة الأهالي.

وتشهد أسواق الخضار في الولاية الواقعة جنوب شرقي تركيا، ازدحاما في هذا الإطار مع إقبال الأهالي على شراء الفليفلة بكميات كبيرة، لتحويلها إلى صلصة استعدادا لفصل الشتاء.

وتمر الفليفلة بعملية شاقة لدى تحويلها إلى صلصة، قبل أن تأخذ موقعها على موائد الطعام أيام الشتاء.

وفي حديث للأناضول، قال نائب رئيس اتحاد منتجي الفليفلة في شانلي أورفة مراد مرمر، إن موسم تصنيع "دبس الفليفلة" في الولاية يوافق هذه الفترة من كل عام.

وأضاف أن تصنيع الصلصة يخضع لعملية شاقة، حيث تقوم النسوة بداية بغسيل ثمار الفليفلة، وعزل بذورها، ووضعها تحت أشعة الشمس لفترة، قبل أن يجري طحنها، وتوضع تحت أشعة الشمس مرة أخرى.

وأشار أن صلصة الفليفلة تحتل مكانة مهمة في مطبخ المدينة، حيث تستخدم في تحضير عدد كبير من المأكولات، فضلا عن استهلاكها مباشرة، خاصة في وجبات الفطور.

من جانبه، محمد باكير، أحد منتجي صلصة الفليفلة بالولاية، قال للأناضول إنه يصدّر منتجاته إلى كافة أنحاء تركيا.

وأوضح أن تحضير الصلصة يستغرق بين 3 ـ 5 أيام بحسب الجو، حيث يصنعونها عادة خلال شهري أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول من كل عام.

وأشار أن الطلب على الصلصة منخفض قليلا هذا العام بسبب جائحة كورونا.