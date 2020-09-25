ترجمة 4 كتب للأديب التركي "مصطفى كوتلو" إلى اللغة العربية

انتهت وكالة "أكدم للترجمة وحقوق الملكية الفكرية"، من ترجمة 4 كتب للأديب التركي المعاصر مصطفى كوتلو، ووضعتها في متناول القارئ العربي.

وذكرت الوكالة في بيان الجمعة، أنها تقدم للقراء الأعمال القصصية "فتح الأبواب" و"التحمل أو السفر" و"الفقر بداخلنا" و"قصة طويلة" مترجمة إلى اللغة العربية.

ويركز كتاب "فتح الأبواب" على تجارب فتاة اسمها "زهرة"، هربت من مستنقع المدينة الكبيرة ولجأت إلى منزلها الأساسي، وأرادت أن تؤسس لنفسها حياة جديدة هناك.

ويتحدث كتاب "التحمل أو السفر" عن رفاق قضية واحدة وكيف اجتمعوا ثم تفرقوا وابتعدوا عن الأماكن التي ينبغي أن يكونوا فيها.

أما في كتاب "الفقر بداخلنا" فيتطرق الكاتب إلى حقائق الحياة، فيما يحكي كتابه "قصة طويلة" معاناة العاشقين "علي ومنيرة" عقب زواجهما رغما عن أسرتيهما وهروبهما المتواصل بين المدن.

وتحولت قصة "فتح الأبواب" إلى مسلسل يحمل الاسم نفسه، وعرضت حلقاته عام 2005، فيما تم تحويل "القصة الطويلة" إلى فلم سينمائي تم عرضه عام 2012.

كما نشر المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، كتب "فتح الأبواب" و"التحمل أو السفر" و"الفقر بداخلنا"، فيما نشرت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، في قطر، كتاب "القصة الطويلة".

يشار أن "مصطفى كوتلو" كاتب وقاص تركي معاصر ولد عام 1947 في ولاية أرزينجان (شرق)، وتخرج في قسم اللغة التركية وآدابها بكلية العلوم والآداب بجامعة أتاتورك في أرضروم (شمال شرق).

كتب "كوتلو" في العديد من الصحف والمجلات التركية، وكتب سيناريوهات للسينما والتلفزيون، وأعد برامج تلفزيونية، وله العديد من الأعمال القصصية، ونال العديد من الجوائز أبرزها جائزة الرئاسة التركية للثقافة والفنون.