اختتام فعاليات مهرجان "تكنوفيست" بغازي عنتاب جنوبي تركيا

اختتم مهرجان "تكنوفيست 2020" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، فعالياته في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، حيث كان ملتقى لآلاف الشباب الطامحين بمستقبل واعد.

ويعتبر مهرجان "تكنوفيست" وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب الذين يشاركون في المهرجان لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية.

المهرجان الذي ينظمه فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3"، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، وبشراكة إعلامية مع وكالة الأناضول، أقيمت فعاليات نسخته الثالثة في غازي عنتاب، في الفترة بين 24 – 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتنافس آلاف الشباب القادمين من مختلف المدارس، والثانويات والجامعات التركية، لنيل جوائز في مجالات مختلفة أبرزها، التكنولوجيا، والمدن الذكية، والمواصلات الذكية، والتكنولوجيا الزراعية، وابتكارات التكنولوجيا الحيوية، والعربات الطائرة.

وفي حديثه للأناضول، قال عيسى قرة بوجاك، أحد طلاب قسم "الميكاترونيكس" بجامعة يلدز التقنية (إسطنبول)، إن مهرجان "تكنوفيست" ساهم في تعليمه كيفية إنتاج وإدارة المشاريع مستقبلاً.

بدوره، قال أنس أوزيورت، أحد طلاب جامعة البحر الأسود التقنية (طرابزون)، إن المهرجان بمثابة تحضير الشباب للمستقبل، وفرصة لتعلّمهم كيفية إعداد المشاريع وإدارتها.