مغترب تركي يبدأ رحلة على الدراجة الهوائية من ألمانيا إلى مسقط رأسه

تجول المغترب التركي "رجائي باك" في معظم أنحاء أوروبا حاملاً علماً تركياً كبيراً مرفرفاً فوق رأسه، بعد تثبيته في الجزء الخلفي من مقعده. وبدأ المغامر التركي رحلته من ألمانيا التي يقيم فيها، ووصل إلى وجهته في مسقط رأسه "كوجالي" شمال غرب تركيا يوم الثلاثاء. وقد انطلق "باك" البالغ من العمر 46 عاماً على دراجته من مدينة "كولونيا" الألمانية حيث يعمل مهندساً، بهدف الترويج للتاريخ والثقافة التركية.

وفي معرض حديثه مع وكالة أنباء الأناضول، قال "باك" الذي غادر كولونيا في أغسطس/آب، إنه انزعج من "الأخبار السلبية" التي تلفق حقائق مغلوطةً عن الأتراك الذين يعيشون في أوروبا، في وسائل الإعلام. لذلك قام بإنشاء حسابٍ له على وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق رحلته، وراح يعرض الحقائق الواقعية حول الجالية التركية المقيمة في أوروبا. وأكد "باك" أن لديه آلاف الأصدقاء الألمان على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يطمع أن يعرفوا أبناء الجالية التركية عن قرب.

وأضاف: "أريد الاحتجاج على الدعاية المناهضة لتركيا وتعزيز علاقات الأتراك مع شعوب الدول الأخرى".

ويقوم "باك" خلال رحلته في تركيا بتصوير مقاطع فيديو في المدن التركية التي يزورها لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "أنا أروّج لبلدي الجميل ولعادات وأخلاق شعبي بهذه الفيديوهات". وهو يخطط الآن للسفر إلى العاصمة أنقرة حيث سيزور مبنى البرلمان التركي، قبل أن يبدأ رحلته إلى البحر الأسود ومناطق شرق المتوسط وبحر إيجة في البلاد.

كذلك يخطط "باك" في المستقبل القريب للذهاب إلى الجمهوريات التركية في آسيا.