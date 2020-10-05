غواصون ينظفون قاع البحر بولاية موغلا التركية

نظمت بلدية فتحية بولاية موغلا غربي تركيا، الإثنين، حملة لتنظيف قاع البحر بالتعاون مع غرفة التجارة البحرية، ونادي فتحية للغوص.

وضم فريق التنظيف 3 غواصين، قاموا بتنظيف قاع البحر قرابة ساعة، حيث أخرجوا معهم من القاع العديد من المواد البلاستيكية والأنابيب والنفايات.

وبعد حملة التنظيف، كرّمت "سلفر خديجة كاباك" مديرية حماية البيئة في بلدية فتحية، الغواصين على جهودهم في تنظيف قاع البحر.

وقالت في كلمتها خلال مراسم التكريم، إن بلدية فتحية تنظم حملات دورية لتنظيف الشواطئ وقاع البحر طيلة الصيف.

وأشارت إلى أهمية الحفاظ على نظافة البحر والتحلي بحس ووعي حماية البيئة في هذا الإطار.