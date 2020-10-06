مقهى تركي يستضيف زبائنه في أكشاك مستقلة للحماية من العدوى

لم يكن "يونس يلدز" يعلم أن أكشاكه التي بناها في العام الماضي داخل فناء المقهى الذي يمتلكه ويديره في ولاية "سيواس" وسط تركيا، سوف تستقطب الكثير من الزبائن في زمن العدوى، بعد أن كان هدفه توفير الدفء لضيوفه في أيام الشتاء القاسية.

وعندما ضربت جائحة كوفيد-19 تركيا في شهر آذار/مارس، وجد "يلدز" أن تصميمه الحاصل على براءة اختراع قابل للاستخدام كمساحة آمنة توفر تباعداً اجتماعياً مناسباً يجعل الزبائن يستمتعون بمفردهم أو مع أحبائهم بعيداً عن خطر الفيروس.

وعلى عكس الأماكن الأخرى التي قد يكون من الصعب الحفاظ فيها على التباعد الاجتماعي بسبب قرب الطاولات، يوفر هذا المقهى بابتكاره الفريد، راحةً للعملاء الذين يجلسون منفصلين عن بعضهم في أكشاك تشبه الفقاعات الزجاجية حيث تتسع المساحة الكبيرة داخل كل فقاعة لاثنين أو ثلاثة أشخاص بشكل مريح.

وفي معرض حديثه لوكالة الأنباء اليوم، صرح "يلدز" أن تصميمه المميز حظي باهتمامٍ كبيرٍ من الناس وكذلك من أصحاب المقاهي والمطاعم والفنادق وغيرها، الذين اتصلوا به من جميع أنحاء تركيا لمعرفة كيف يمكنهم الحصول على تصميمات مماثلة لمنشآتهم، وقال:"لقد رأيت اهتماماً متزايداً بما فعلته بالمقهى أثناء الوباء، إذ تحول المقهى لمكان آمن يمكنك فيه قضاء بعض الوقت مع عائلتك دون خوف من خطر الإصابة. ونقوم بعد كل زبون بتطهير الأكشاك الزجاجية".

أما "جهاد إمرة توبرق" وهو زبون يتردد إلى المقهى كثيراً، فقال إنه أحب المكان بحلته الجديدة ووصفه بأنه "معقم وآمن" وأنه "يمنحك مساحة شخصية حيث لا يتعين عليك الاختلاط بالآخرين". كما أثنى على الخدمة الجيدة فيه وعلى القائمين على إدارته.