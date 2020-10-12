جامعة باليكسير.. طلاب يصنعون مجسّماً لدرون مائي بالاعتماد على السلاحف البحرية

نجح طلاب أتراك من جامعة باليكسير الواقعة في شمال غرب تركيا، في صناعة مجسّم لدرون مائي، مستلهمين تصميم النموذج من السلاحف البحرية.

واستغرق عمل طلاب الهندسة الـ 7، قرابة العامين، إلى أن انتهوا من مشروعهم وعرضوه مؤخراً في مهرجان تكنوفيست 2020 لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي أقيم في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

ويهدف الطلاب الأتراك من مشروعهم هذا ابتكار درون يساهم في العثور على المفقودات والمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ تحت الماء وتنظيف قاع البحر.

المشروع الذي أشرف عليه الدكتور صبري بيجاقجي، رئيس قسم هندسة الميكاترونيك بجامعة باليكسير، حاز على المرتبة الـ 21 بين 129 مشروعاً منافساً في "تكنوفيست 2020."

وفي حديثه للأناضول، قال عبد القادر يلدريم، رئيس الفريق المبتكر للدرون المائي، إنهم صمموا مجسم الدرون المذكور، مستلهمين من السلاحف البحرية.