طلاب أتراك يؤسسون شركة لتصنيع طائرة مسيرة "حسب الطلب"

أسس 4 طلاب أتراك يدرسون في جامعة بورصة التقنية، شركة لإنتاج طائرات مسيرة شخصية تمتلك ميّزات خاصة حسب طلب الزبائن سواء للمرح أو إنجاز الأعمال، وسط تنامي تلك الصناعة في تركيا.

الشركة التي تحمل اسم (Mayfly)، بحسب حديث الطلاب، تهدف إلى إنتاج كميات كبيرة من الطائرات المسيّرة بميزات وبشكل يراعي طبيعة الأعمال الخاصة التي ستقوم بها.

** مسيرات تركية مميزة

وكانت "جام غوز ام اف1" (Camgöz MF1)، الاسم الأول الذي يطلق على نماذج أولية لتلك الطائرات المسيرة التي أنتجها الطلاب.

وتم إنتاج تلك النماذج من حيث التصميم والمكونات والبرمجيات بموارد محلية، قبل أن يتقدم الطلاب بطلب إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركية للحصول على براءة اختراع.

ويستفيد الطلاب خلال مرحلة تطوير عملهم، من المرافق والمختبرات التي توفرها لهم شركة "هوس مهندسلك" (Huss Mühendislik)، التي تعمل بالتعاون مع جامعة بورصة التقنية، في مجال إنتاج التصاميم الصناعية وأجهزة الاتصالات الإلكترونية وأنظمة البرمجيات.

ويأتي هذا التوجه الطلابي في ظل تنامي تلك الصناعة محليا، وتأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان، في يوليو/ تموز الماضي، أن بلاده ستصبح ضمن الدول الأربعة الأولى عالميا في صناعة الطائرات المسيرة.

وأوضح أردوغان في حوار مع مجلة "كريتر" المحلية، آنذاك أن صناعة الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة، من أهم مشاريع الصناعات الدفاعية التركية، وهناك طلب خارجي كبير على المسيّرات التركية.

** أحلام طلابية تواكب التقدم التركي

الطالب بقسم الهندسة الكهربائية في جامعة بورصة التقنية، ياسين جليك، يقول إن تركيا تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الطيران العسكري والطائرات المسيرة.

ويضيف جليك لمراسل الأناضول، أنه وزملاءه يؤمنون بثراء مساهمات رواد الأعمال من الشباب في مجال تطوير قطاع صناعة الطائرات المسيرة، لا سيما وأن تركيا باتت تمتلك إمكانات قوية في مجالات الطيران المدني.

ويتابع: "هدفنا أن نكون قادرين على دخول السوق بالمنتجات المحلية، وكوجه متنامي لصناعة الطيران المدني التركي، نحن قادرون على خوض غمار هذا القطاع من خلال إنتاج طائرات مسيرة تراعي متطلبات الزبائن واستخدام أنظمة يمكنها إنتاج حلول مباشرة لاحتياجات المستخدم النهائي".

ويذكر الطالب جليك، وهو في السنة الثالثة حاليًا، أنهم يقومون أيضًا بتصنيع أجهزة يمكنها اختبار فعالية هذه الأنظمة.

ويتابع: "هدفنا الرئيسي من عملنا هو دخول سوق الطائرات المسيرة بطائرات تعمل باستخدام برامج وأجهزة محلية بنسبة 100 بالمئة".

** مسيرات وفق احتياجات الزبائن

ويوضح جليك طريقة عمل المشروع قائلًا: "نعمل على إنتاج طائرات مسيرة وفق احتياجات الزبائن، على سبيل المثال، لديك مشكلة.. عندما تأتي إلينا بهذه المشكلة، نقوم بإجراء دراسات عليها، فإذا كنت مزارعًا نستطيع تزويدك بطائرة مسيرة لرش المبيدات الزراعية بتكلفة قليلة".

ويشير إلى أن "الطائرات المسيرة التي قاموا بتصميمها تعمل أوتوماتيكيا من خلال تحديد نقطة البداية ونقطة الهبوط والعمل المطلوب القيام به".

كما لفت إلى أن فريقه مستعد لإقامة تعاون مع شركات أخرى لإنتاج الطائرات المسيرة، مؤكّدًا أنهم يعملون جاهدين لأجل تحقيق أحلامهم.

** مسيرات المرح والإنجاز والإنتاج

من جهته، يقول عبد الله جاقر أوغلو، طالب دكتوراه في قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة بورصة التقنية، إن فريقه يعمل حاليًا على تسجيل الطائرة المسيرة "جام غوز ام اف1" في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركية والحصول على براءة اختراع على التصميم.

وعن ميزات النموذج الأوّلي للمسيرة، يوضح جاقر أوغلو، لمراسل الأناضول، أن لها زاوية عرض 170- 175 درجة، ودقة 4K وكاميرا 25 إطارًا في الثانية.

بدوره، يبيّن فرقان إيشيقاي، وهو طالب في السنة الثانية في قسم هندسة الميكاترونيات، أنهم قدموا 5 أوضاع طيران مختلفة في أول طائرة مسيرة قاموا بإنتاجها (جام غوز ام اف1).

ويذكر إيشيقاي أن المسيرة المذكورة يمكن تعديل ميزاتها وفق طلب واحتياجات الزبائن، كما أنها قادرة على إجراء مناورات والعمل بوضعية "الشقلبة والقفز على التوالي في اتجاهات مختلفة" التي يحبها مستخدمو الطائرات المسيرة.

فيما يلفت متين شريف، وهو طالب في السنة الثالثة بقسم الهندسة الميكانيكية في جامعة بورصة التقنية، أن سوق الطائرات المسيرة يعج بالتصاميم المتشابهة، وأنهم أرادوا إنتاج نوع مميز من المسيرات.

ويعرب شريف عن أمله في دخول سوق إنتاج الطائرات المسيرة من أوسع أبوابه، من خلال نيل رضا المستخدم النهائي وإيجاد حلول للمشاكل باستخدام الطائرات المسيرة.