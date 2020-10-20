"باك-سي".. أول جهاز تركي لتنقية الهواء ومكافحة التلوث الوبائي

تمكن مهندسون أتراك، يعملون في "وادي السيليكون" التركي، الواقع في ولاية "قوجه ايلي" شمال غربي تركيا، من صناعة جهاز لترشيح الهواء ومكافحة التلوث الوبائي.

ووادي السيليكون هو أكبر مركز تكنولوجي في تركيا يساهم بشكل فعال في تطوير عجلة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أما جهاز مكافحة التلوث الوبائي "باك – سي" (Pak-C)، الذي طورته وتنتجه شركة "آرغيتيتش" (Argetech) التركية، فيمتلك القدرة على ترشيح الهواء بنسبة تصل إلى 95 بالمائة.

وفقًا لبيان صادر عن مركز المعلومات في "وادي السيليكون" التركي، فقد تمكنت الشركة المذكورة من تطوير جهاز مكافحة التلوث الوبائي "باك - سي"، لتتيح للمستخدمين أداء واجباتهم في بيئة مريحة ومعزولة وآمنة.

** كمامة بكفاءة عالية

تم تصميم "باك - سي" ضمن نظام أكثر كفاءة من الكمامات ذات الطبقات، وقد حصلت على شهادة (TSE EN 12941) العالمية للجودة، بعد اجتيازه الاختبارات والتقييمات اللازمة، ضمن عملية استمرت 3 أشهر.

ويحتوي "باك - سي" على وحدة يتم تثبيتها بواسطة حزام على خصر المستخدم، تزن أقل من كيلوغرام، تحتوي على بطارية لتشغيل الأجهزة الإلكترونية.

كما يتكون الجهاز من كمامة تعزل منطقة رأس المستخدم تماما عن البيئة الخارجية، وخرطوم يربطها بالوحدة.

بعد أن تقوم المروحة الموجودة داخل الوحدة بترشيح الهواء الخارجي بمساعدة مرشحات، تجري عملية نقل الهواء إلى الكمامة عبر الخرطوم، وبهذه الطريقة، يجري ترشيح الهواء اللازم لعملية التنفس باستمرار، ونقله إلى الكمامة.

** الأول من نوعه في تركيا

طورت شركة "آرغيتيتش" (Argetech) التركية جهاز "باك – سي"، في إطار الحملة الوطنية لدعم الصناعات المحلية ضمن مشروع مشترك مع الوكالة الوطنية لتنمية منطقة شرق بحر مرمرة، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، في "وادي السيليكون" التركي.

ويقول سردار إبراهيمجي أوغلو المدير العام لـ"وادي السيليكون" التركي للأناضول، إن الجهاز "هو الأول من نوعه في تركيا".

ويضيف أن "بعض الشركات في تركيا سبق لها أن استوردت منتجا مشابها من الخارج، لكن تكلفة الاستيراد كانت مرتفعة".

ويشير إبراهيمجي أوغلو، إلى أن "ثمن الجهاز المستورد من الخارج يبلغ حوالي ألفين و400 يورو (ألفين و820 دولار)، لذلك قمنا بتطوير هذا النظام ليوفر بديلا عن الأجهزة المستوردة، وبتكاليف معقولة".

ويلفت إلى أن جهاز "باك - سي" "يمكن استخدامه كمامة للطوارئ في قطاع الطاقة، والتعدين، وصناعة السفن، وكذلك في قطاع الرعاية الصحية".

ويتابع إبراهيمجي أوغلو، أن "أول 200 قطعة يجري إنتاجها من جهاز "باك - سي" سيتم تقديمها هدية لوزارة الصحة التركية، تعبيرا عن شكرها للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها في مكافحة انتشار فيروس كورونا".

*** يرشح 95% من الهواء

بدوره يلفت "محمد خليل أللي آلتي"، نائب رئيس مجلس إدارة "آرغيتيتش"، إلى أن "إنتاج باك - سي جرى بالتنسيق مع مجموعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية".

ويقول "أللي آلتي" للأناضول، إن "التنسيق مع العاملين في الرعاية الصحية، كان أحد العوامل الإيجابية التي ساعدتنا في تطوير الجهاز، كما أكسبنا مزيدا من الخبرات انعكست بصورة إيجابية على عملنا في تطوير (باك - سي)".

ويضيف أن جهاز باك - سي "يرشح ما نسبته 95 في المئة من الهواء الخارجي، ويوفر الهواء النظيف للمستخدمين، لا سيما العاملين في مجالات الرعاية الصحية، والطاقة، والتعدين، وصناعة السفن".

ويشير أللي ألتي، إلى أن الجهاز "يوفر أيضا حماية للعين، ويحمي منطقة الرأس تمامًا من العوامل الخارجية"، لافتًا إلى أن "قسما كبيرا من أجزاء الجهاز جرت طباعتها بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد".