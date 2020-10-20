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واتساب" يستعد لمنافسة "زووم" في عقد الاجتماعات الإلكترونية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 20.10.2020 19:03
آخر تحديث في 21.10.2020 00:26
واتساب يستعد لمنافسة زووم في عقد الاجتماعات الإلكترونية

يستعد تطبيق الرسائل النصية والدردشة "واتساب" منافسه تطبيق "زوم" في عقد الاجتماعات الإلكترونية التي ازدهرت مع بدء جائحة كورونا وانتشار ظاهرة العمل من المنزل.

وبدأ تطبيق "واتساب" في اختبار ميزة جديدة، هي إمكانية إجراء مكالمة صوتية ومرئية خلال تشغيل التطبيق على أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة، حسبما نقل موقع "أكس دي إيه" المعني بالبرمجة.

ومن المنتظر أن يتضمن التحديث الجديد لـ"واتساب" فتح نافذة جديدة فيها عناصر تحكم لإدارة المكالمة، عندما يتصل المستخدم بشخص ما عبر تطبيق "واتساب" على الحاسوب.

وستشمل أدوات إدارة المكالمة، عناصر تحكم لكتم صوت الميكروفون وقطع الاتصال، حسب المصدر ذاته.

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