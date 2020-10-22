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تركيا.. استعدادات لانطلاق معرض الكتاب العربي الـسادس افتراضياً

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 22.10.2020 18:16
آخر تحديث في 22.10.2020 22:15
تركيا.. استعدادات لانطلاق معرض الكتاب العربي الـسادس افتراضياً

يستعد "المعرض الدولي للثقافة والكتاب العربي في تركيا"، لفتح أبوابه هذا العام، عبر الوسط الافتراضي، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

المعرض الذي تنطلق نسخته السادسة هذا العام في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ينظمه فرع "اتحاد الناشرين الأتراك" في إسطنبول، وبرعاية من رئاسة الجمهورية التركية.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المعرض، تحت شعار "ما وراء النهر.. منبع العلم"، لتستمر حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسيشهد المعرض إقامة ندوات وحوارات علمية لشخصيات شهيرة في العالم الإسلامي، حيث سيتم بثها بشكل مباشر عبر موقع يوتيوب.

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