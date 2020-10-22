توقعات بزيادة أعداد الطلاب الأجانب بنسبة 20% في تركيا

توقع الاتحاد العالمي للمنظمات الطلابية في تركيا (UDEF)، أن يزداد عدد الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة بالجامعات التركية بنسبة 20 بالمية، ليتجاوز 200 ألف طالب.

وأوضح رئيس الاتحاد، محمد على بولات، أن الطلاب الأجانب أظهروا اهتماما كبيرا للدراسة في تركيا خلال الأعوام العشرين الأخيرة.

وأضاف أن وزارة التعليم العالي التركية لم تصدر بعد بياناتها حول أعداد الطلاب، إلا أن العدد بلغ في أغسطس/ آب الماضي، 180 ألف طالب.

وأشار أنه رغم تفشي فيروس كورونا إلا أنه من المتوقع أن تتجاوز أعداد الطلاب الأجانب 200 ألف خلال العام الدراسي الجديد.

وذكر أن المؤسسات الحكومية التركية، عملت على توفير الاحتياجات الأساسية لـ90 ألف طالب أجنبي خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الاحتياجات الصحية والمالية.

يشار إلى أن رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى، حطمت رقما قياسيا العام الماضي بعدد المتقدمين بطلبات الحصول على منحة دراسية في تركيا، بواقع 146 ألفا و600 طلب من 167 دولة.