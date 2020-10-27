ناسا تكشف عن دليل قاطع على وجود الماء على سطح القمر

يفتقر القمر إلى المسطحات المائية التي تعتبر سمةً مميزة للأرض، لكن العلماء قالوا يوم الاثنين إن مياه القمر منتشرة على نطاق واسع أكثر مما كان معروفاً في السابق، حيث تُحتبس جزيئات الماء داخل حبيبات معدنية على السطح وربما يكون المزيد من المياه مخبأ في بقع جليدية تتموضع في الظلال الدائمة.

وأبلغ فريق من العلماء مؤخراً عن أول اكتشاف لا لبس فيه لجزيئات الماء على سطح القمر، بعدما أشارت الأبحاث السابقة قبل 11 عاماً إلى أن الماء كان منتشراً نسبياً بكميات صغيرة على هذا الكوكب الجميل. وأفاد فريق آخر في الوقت نفسه، بأن القمر يحتوي على ما يقرب من 40.000 كيلومتر مربع من الظلال الدائمة التي يمكن أن تؤوي جيوباً مخفية من الماء على شكل جليد.

وتعد مياه القمر مورداً ثميناً ومهماً لرواد الفضاء في المستقبل وكذلك للبعثات الروبوتية التي تسعى لاستخراج تلك المياه واستخدامها لأغراض مثل إمدادات الشرب أو مكونات الوقود.

وكان فريق بقيادة "كيسي هونيبال" من مركز رحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند، قد اكتشف وجود مياه جزيئية على سطح القمر، محصورة داخل أكواب طبيعية أو بين حبيبات الحطام، بطريقة أسفرت عن نتائج لا لبس فيها.

وحول طبيعة المياه المكتشفة قال "هونيبال": "يعتقد الكثير من الناس خطأً، أن الاكتشاف الأخير هو جليد مائي. لكن الصحيح أن الجزيئات المكتشفة هي جزيئات الماء فقط لأنها منتشرة ومتباعدة جداً بحيث لا تتفاعل مع بعضها البعض لتشكيل جليد مائي".

أما الدراسة الثانية التي نُشرت في مجلة "الفضاء" حول هذا الموضوع، فقد ركزت على ما يسمى بالمصائد الباردة على سطح القمر، وهي مناطق من قشرته توجد في حالة من الظلام الدائم حيث تقل درجات الحرارة فيها عن سالب 163 درجة مئوية. مما يُبقي المياه المجمدة فيها مستقرة لمليارات السنين.

وكان باحثون بقيادة عالم الكواكب "بول هاين" من جامعة كولورادو، قد اكتشفوا باستخدام بياناتٍ من المركبة الفضائية

Lunar Reconnaissance Orbiter التابعة لناسا، عشرات المليارات من الظلال الصغيرة التي تشبه بمساحتها عملة صغيرة، ومعظمها يقع في المناطق القطبية.

وقال "هاين": "يُظهر بحثنا أن عدداً كبيراً من مناطق القمر غير المعروفة سابقاً يمكن أن تحتوي على جليد مائي. كما تشير نتائجنا إلى أن الماء يمكن أن يكون أكثر انتشاراً في المناطق القطبية للقمر مما كان يُعتقد سابقاً، مما يسهل الوصول إليه واستخراجه وتحليله".

وتخطط ناسا لعودة رواد الفضاء إلى القمر، وهي مهمة تم تصويرها على أنها تمهد الطريق لرحلة تالية تحمل طاقماً إلى كوكب المريخ في حال تم استغلال مياه القمر كمصدر لمياه تلك الرحلة.

وقال "هونيبال": "المياه ليست مقيدة فقط بالمنطقة القطبية. إنها منتشرة أكثر مما كنا نعتقد".

وحول لغز مصدر مياه القمر الذي لم يتم حله بعد، قال "هاين": "أصل الماء على القمر هو أحد الأسئلة الكبيرة التي نحاول الإجابة عليها من خلال هذا البحث وغيره. وتتجه أفكارنا حالياً نحو المذنبات والكويكبات أو جزيئات الغبار الصغيرة بين الكواكب والرياح الشمسية والقمر نفسه من خلال إطلاق الغازات من الانفجارات البركانية".

وأضاف "هاين": "لأنه أقرب رفيق لكوكبنا، فإن فهم أصول الماء على القمر يمكن أن يلقي الضوء أيضاً على أصول مياه الأرض، وهو سؤال لا يزال مفتوحاً في علم الكواكب".