دراسة علمية تظهر فقدان مرضى كوفيد-19 المتعافين مناعتهم بشكل سريع

أظهرت دراسة طبية حديثة أجريت مؤخراً في بريطانيا أن مرضى الفيروس المستجد الذين لم تظهر عليهم الأعراض، يفقدون الأجسام المضادة التي اكتسبوها جراء الإصابة بسرعة أكبر من الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض كوفيد-19.

وتشير النتائج التي توصل إليها معهد "إمبريال لندن" وشركة أبحاث "إيبسوس موري" إلى أن فقدان الأجسام المضادة كان أبطأ لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً مقارنةً بمن هم في سن الـ75 عاماً وما فوق.

وكانت عينات مأخوذة من مئات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء إنكلترا، قد أظهرت أن انتشار الأجسام المضادة للفيروس انخفض بأكثر من الربع بين منتصف يونيو وأواخر سبتمبر. وتشير الدراسة التي أُطلق عليها اسم "REACT-2" والتي أجريت بتكليف من الحكومة البريطانية ونشرها معهد "إمبريال" يوم الثلاثاء، إلى أن الاستجابة المناعية لمصابي كوفيد-19 تتناقص بمرور الوقت بعد الإصابة.

لكن العلماء المعنيين حذروا من أنه لا يزال هناك قدر كبير من المعلومات الغير معروفة والمتعلقة بمدى استجابة الجسم المناعية للفيروس على المدى الطويل.

وخلال الدراسة قام معهد "امبريال لندن" بفحص الأجسام المضادة لـ 365.000 شخص في ثلاث جولات من اختبار وخز الإصبع، بين 20 يونيو و 28 سبتمبر. ووجدوا أن عدد الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة انخفض بنسبة 26.5% منذ بدء تخفيف الإغلاق لأول مرة.

وفي الفترة الممتدة بين أواخر يونيو وأوائل يوليو، كان 6% من الأشخاص يحملون أجسام مضادة للفيروس، لكن هذه النسبة انخفضت مع بداية الموجة الثانية الشهر الماضي، إلى 4.4%. وهذا يعني أن الناس يمكن أن يصابوا بالعدوى بانتظام، كما هو الحال مع نزلات البرد. بالرغم من أن اللقاح قد يؤدي إلى استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل.

وقال الدكتور "بول إليوت" مدير البرنامج في معهد "إمبريال": "تظهر دراستنا أنه بمرور الوقت يحصل انخفاض في نسبة الأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم. ولا تعني الاختبارات الإيجابية للأجسام المضادة أن الشخص محصن ضد كوفيد-19.

وأضاف: "لا يزال من غير الواضح ما هو مستوى الأجسام المضادة القادرة على توفير المناعة المطلوبة، وإلى أي مدى قد تستمر هذه المناعة. إذا كان اختبار شخص ما إيجابياً تجاه الأجسام المضادة، فلا يزال يتعين عليه اتباع الإرشادات الوطنية، بما في ذلك تدابير التباعد الاجتماعي، وإجراء اختبار المسحة إذا ظهرت عليه أية أعراض، وارتداء القناع الواقي عند الخروج".

ومع ذلك، وجدت الدراسة أن عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين ثبت وجود أجسام مضادة في دمائهم، لم يتغير بمرور الوقت، مما قد يعكس تعرضاً متكرراً للإصابة بالفيروس.

وقالت الدكتورة "هيلين وارد" إحدى أعضاء فريق البحث: "أظهرت هذه الدراسة الكبيرة جداً أن نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة من النوع القابل للاكتشاف، تتراجع بمرور الوقت".

وأضافت:"لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت نتائج البحث تشير إلى أن هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الإصابة مرة أخرى بالفيروس المسبب لكوفيد-19، ولكن يجب على الجميع الاستمرار في اتباع الإرشادات لتقليل المخاطر على أنفسهم وعلى الآخرين".

هذا وقد حطمت الدراسة آمال البعض في أن مناعة القطيع يمكن أن تكون وسيلة للخروج من الوباء.

يذكر أن مناعة القطيع تحتاج أن يكون 50 إلى 60% من السكان محصنين ضد الفيروس حتى لا ينتشر بشكل فعال. لكن الدراسة الجديدة أظهرت أن اتجاه انتشار الوباء يتصاعد بدلاً من الحصول على المزيد من الأشخاص المحصنين مع استمرار تفشيه.

أما الأخبار المتعلقة باللقاح فكانت إيجابية بعض الشيء حيث قالت شركة "AstraZeneca" إن اللقاح الذي تعمل عليه الشركة بالتشارك مع جامعة أكسفورد قيد التطوير. وأن الجامعة المذكورة تقود سباقاً عالمياً لتطوير لقاح آمن وفعال وهو قادر على إنتاج استجابة مناعية عالية لدى كبار السن والشباب.