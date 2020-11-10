باحثان من أصول تركية وراء لقاح واعد لعلاج وباء كوفيد-19

تعتبر النتائج الإيجابية للقاح كوفيد-19 الواعد الذي تنتجه شركة "بيون الحيوية" الألمانية وشريكتها الأمريكية "فايزر"، نجاحاً غير مباشر للزوجين اللذين يقفان وراء شركة التقنيات الحيوية الألمانية، واللذان كرسا حياتهما لتعزيز جهاز المناعة البشري ضد مرض السرطان.

وقالت شركة "فايزر" يوم الاثنين إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة تزيد عن 90% في الوقاية من كوفيد-19، وذلك وفقاً للبيانات الأولية التي تم الحصول عليها جراء دراسات واسعة.

وتتصدر شركتا "فايزر" و"بيون الحيوية" قائمة الشركات الدوائية كأول من أنتج لقاحاً للوباء أثبت فعالية ونجاحاً خلال التجارب السريرية واسعة النطاق. وصرحت الشركتان أنهما لم تسجلا حتى الآن أية مخاوف جدية تتعلق بالسلامة وأنهما تتوقعان الحصول على إذن أمريكي لاستخدام اللقاح في الحالات الطارئة، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وترجع أصول الرئيس التنفيذي لشركة "بيون الحيوية" الألمانية "أوغور شاهين" البالغ من العمر 55 عاماً، إلى عائلة تركية بسيطة يعمل معيلها المهاجر في مصنع سيارات "فورد" في مقاطعة كولونيا الألمانية. وقد أصبح "شاهين" من بين أغنى 100 ألماني، إلى جانب زوجته وزميلته عضو مجلس الإدارة "أوزلام توريجي" البالغة 53 عاماً، وفقاً لإحدى الأسبوعيات الشهيرة.

واعتباراً من إغلاق يوم الجمعة، ارتفعت القيمة السوقية لشركة "بيون الحيوية" المدرجة في بورصة ناسداك، التي شارك الزوجان في تأسيسها إلى 21 مليار دولار بعد أن كان 4.6 مليار دولار قبل عام ، مع استعداد الشركة للعب دور رئيسي في التحصين الشامل ضد الفيروس المستجد.

وحول شخصية "شاهين" الفريدة، قال "ماتياس كروماير" عضو مجلس إدارة الشركة المستثمرة التي دعمت شركة "بيون الحيوية" منذ إنشائها عام 2008: "بالرغم من إنجازاته، إلا أن أوغور شاهين لم يتغير أبداً وبقي كما هو دائماً، متواضعاً وأنيقاً بشكل لا يصدق". مؤكداً أن "شاهين" لا يزال يرتدي سروال الجينز ويحمل معه خوذة الدراجة وحقيبة الظهر المميزة.

ومنذ طفولته سعى "شاهين" بإصرار لتحقيق حلمه في دراسة الطب وأصبح طبيباً بالفعل، وعمل في المستشفيات التعليمية في مدينتي كولونيا وهامبورغ، حيث التقى بزوجته "توريجي" خلال مسيرته الأكاديمية المبكرة، ليكملا معاً مسيرة البحث الطبي وعلم الأورام الذي أصبح شغفهما المشترك.

وفي مقابلة إعلامية معها قالت الباحثة "توريجي" وهي ابنة طبيب تركي مهاجر أيضاً، أنهما حتى يوم زفافهما لم يتوقفا عن العمل في المختبر. وتركز عمل الزوجين على تعزيز جهاز المناعة البشري كحليف محتمل في مكافحة مرض السرطان، وحاولا معالجة التركيب الجيني الفريد لكل ورم على حدة.

يذكر أن حياة الباحثَين في عالم الأعمال بدأت عام 2001 عندما أنشآ شركةً لتطوير أجسام مضادة لمرض السرطان، لكن شاهين الذي كان حينها أستاذاً في جامعة "ماينز" لم يتخل أبداً عن البحث الأكاديمي والتعليم.

وبعد بيع الشركة مقابل 1.4 مليار دولار، حصل الزوجان على تمويل استثماري مكّنهما من تأسيس شركة "بيون الحيوية"

عام 2008، بهدف تطوير مجموعة أوسع من سبل العلاج المناعي للسرطان. وأطلقت عليهما الشركة المستثمرة لقب "فريق الأحلام" لأنهما استطاعا التوفيق بين رؤيتهما العلمية وقيود الواقع العملي.

وتحولت شركة "بيون الحيوية" بمنعطف حادٍ نحو لقاح كوفيد-19، عندما صادف شاهين في كانون الثاني/يناير، ورقة علمية عن تفشي الفيروس المستجد في مدينة ووهان الصينية. وأذهلته الفروقات الصغيرة بين الأدوية المضادة للسرطان التي كان يعمل عليها التي تعتمد على الشريط الوراثي RNA الرسول، وبين اللقاحات الفيروسية القائمة على نفس الشريط الوراثي.

فقامت شركته على الفور بتعيين حوالي 500 موظف للعمل على عدة مركبات محتملة، وفازت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" وشركة الأدوية الصينية "فوسيون" بشراكة "بيون الحيوية" في مارس.

وقال "ماتياس ثيوبولد" أستاذ علم الأورام بجامعة "ماينز" الذي عمل مع "شاهين" منذ 20 عاماً، إن تواضعه المذهل يوازي طموحه غير المحدود لتحويل كل ما يعرفه من علوم الطب إلى لقاح كوفيد-19.

وأضاف "ثيوبولد": "إنه شخص متواضع للغاية، والمظاهر لا تعني له الكثير. لكنه يسعى دائماً إلى تحقيق رؤيته العلمية وعندما يتعلق الأمر بذلك تجد تطلعاته شديدة الطموح".

وقال "شاهين" لوكالة رويترز يوم الاثنين إن نتائج اللقاح بلغت "نسبة نجاح غير عادية" لكنه أكد أنه لم يكن يعلم مدى صعوبة المهمة بشكل عام.

وأضاف:"إن نجاح اللقاح بالتأكيد ليس شيئاً يمكنك التعبير عنه بسهولة كباحثٍ جاد، لكنه كان ضمن الاحتمالات منذ البداية".