الحياة في المهجر.. كيف نربي أطفالنا ليكونوا ثنائيي اللغة

مع قليل من الصبر والتنظيم، يمكن للوافدين إلى بلاد تتحدث لغة "أجنبية"، اغتنام الفرصة المثالية لتربية أطفال ثنائيي اللغة، حيث يتمكن الطفل مع بذل قليل من الجهد في البداية من الانتقال من لغة إلى أخرى بسلاسة وطلاقة. ويجب أن تكون هذه المهمة على قائمة أولويات الآباء والأمهات المقيمين في بلد أجنبي، لأن هذه المهارة تقدم العديد من الفوائد المعرفية والاجتماعية للطفل وحتى للأبوين على المدى البعيد. وفي حين يفترض الكثيرون أن الأطفال الصغار ما هم إلا إسفنج لغوي يلتقط تلقائياً كل ما يقال حولهم. لكن التجارب الشخصية تدل على أن الحال ليس كما يبدو، فتربية الأطفال بلغتين هي تجربة مجزية للغاية بقدر ماهي صعبة، ومهما التقط الأطفال كلماتٍ عشوائية من الوسط المحيط، لكن الطلاقة تتطلب جهداً دؤوباً ونهجاً تعليمياً صحيحاً.

الطلاقة تتطلب ممارسة

يتطلب تعلم لغة أجنبية ما الكثير من التكرار والممارسة مهما كان عمر المتعلم. وسواء بدأ الطفل في تعلّم لغتين منذ ولادته أو بعد ذلك، فسيحتاج إلى التعرض المستمر إلى تلك اللغات. وتتبع العديد من العائلات طريقة "والد واحد لغة واحدة"، وهي الطريقة الأكثر شيوعاً. فوضع قاعدة صارمة للأطفال كي يتحدثوا اللغة الأصلية للأم معها واللغة الاصلية للأب معه، تساعد الأطفال كثيراً في حال كون الوالدين من الناطقين بلغتين مختلفتين. وبذلك يتحول أحد الوالدين إلى مصدر وحيد متاح لديهم لإحدى اللغات بشكل منتظم، بينما يتحول الآخر إلى مثل ذلك في اللغة الثانية. بالإضافة إلى الحرص على مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية باللغة الأجنبية عن لغة البلد الذي يقيمون فيه كلما أمكن ذلك، وقراءة الكتب بتلك اللغة كل ليلة تقريباً قبل النوم.

ولكن ماذا بشأن الآباء الذين يتحدثون نفس اللغة في المنزل بينما يتعرض الطفل للغة المجتمع المهيمنة؟ هل لا يزال بإمكانهم تربية أطفال ثنائيي اللغة بنجاح؟

وهل مفتاح النجاح يكمن في الحفاظ على التعرض المستمر للغة الوالدين لتعزيز طلاقة الطفل وعدم ارتباكه؟

في الواقع يستطيع الأطفال ثنائيو اللغة التبديل بشكل مريح بين اللغات منذ سن مبكرة، ويمكنهم التفريق والتبديل بين اللغتين وفقاً للأشخاص الذين يتحدثون معهم. وهذا بالطبع لا يعني أن ثنائيي اللغة لن يخلطوا بين المفردات أو التعابير مطلقاً، لكنه في الوقت نفسه لا يعني أن إحدى اللغات تسيطر على الأخرى أو أنهم غير قادرين على الفصل بين اللغتين. فقد يتعلم الطفل بعض الكلمات بلغة واحدة فقط. وإذا تلعثم في إيجاد إحدى الكلمات بلغة ما، فيجب على الوالدين أو المعلم أن يقوموا بتذكيره بالكلمة أو تعليمه إياها من جديد. لأن بعض الكلمات قد تكون أسهل للتذكر في لغة ما أو قد تشمل معنى أعمق من نفس الكلمة في اللغة الثانية. وغالباً ما يفعل الأطفال ذلك عند التحدث باللغة الأم، فيستبدلون كلمات اللغة الثانية بما يكافئها في لغتهم الأصلية في الجملة. ويسمي اللغويون هذه العادة "خلط الشفرات" ويقرون بأنها في الواقع جانب طبيعي تماماً عند ثنائيي اللغة. حتى أن البعض يدّعي أن هذه المهارة تشير إلى الكفاءة. ومع ذلك يجب الحد من هذا السلوك لأنه يمكن أن يتداخل مع طلاقتهم عند التحدث مع شخص لا يفهم كلتا اللغتين، مما يجعله يتحسس للعثور على الكلمة الصحيحة، ويبقى بعيداً عن الفهم التام ويشعر بالإحباط.

لا تجبر طفلك على التباهي بمعرفة أكثر من لغة

إن تمكُّن الطفل من التحدث بلغتين، لا يعني أنه يشعر بالراحة عند القيام بذلك خصوصاً عندما يطلب أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة سماع الطفل وهو يتحدث لغة ثانية بالرغم من أن بعض الأطفال قد لا يمانعون، لكن الغالبية منهم يكرهون أن يوضعوا في هذا الموقف ويلتزمون الصمت على الفور. في الواقع، يميل الأطفال إلى التحدث فقط باللغة التي يعرفون أن الشخص الآخر متحدث أصلي بها.

أي اللغات أهم في نظر الطفل!

قد يقرر الأطفال ثنائيو اللغة دون وعي أن إحدى اللغات "أكثر أهمية" من الأخرى. ويعتمد اختيار تلك اللغة عادةً على ما تتحدث به الأغلبية في المكان الذي يعيش الطفل فيه. ومن الطبيعي أن يكون الطفل أكثر إتقاناً للغة السائدة لأنه يستخدمها بشكل متكرر. واختياره لهذه اللغة بالنتيجة عملي وليس شخصي. لذلك إذا لم تكن اللغة الثانية هي اللغة التي تتحدث بها الأغلبية في المكان الذي يعيش فيه الطفل يكون تعليمه المبكر لها أفضل من تأخيرها كيلا تطغى اللغة السائدة عليها.

ومن المثير للاهتمام أن الأطفال يتحدثون اللغة الثانية أثناء الدردشة أو الجدال، نظراً لأنهم يفضلون التحدث باللغة الأم مع المتحدثين بها فقط، وهم يرون بعضهم البعض متحدثين أصليين للغة الثانية لأنهم يمارسونها في بلد الإقامة فتصبح تلقائياً لغتهم السائدة. وأخيراً إذا قام الأبوان بتعليم أطفالهم لغتين معاً في بلد لا يتحدث باللغة الاصلية لهم، فإن مهمتهم تنتهي هنا ويبقى اختيار اللغة التي يفضل الطفل التحدث بها من حقه وحده.