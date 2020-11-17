أردوغان يستقبل توأمين سياميين بعد فصلهما

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، التوأمين السياميين (ملتصقين) التركيين، درمان ويغيت إيفرينسل، والدكتور نور أول أواسا جيلاني، الذي أجرى لهما عملية الفصل في بريطانيا.

وحضر اللقاء عقيلة الرئيس أمينة أردوغان ووزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، ووالدي التوأمين في الاستقبال بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وحصل أردوغان وعقيلته على معلومات حول الحالة الصحية للطفلين من الدكتور جيلاني وأهداهما ألعابا، كما التقط صورا تذكارية مع عائلة إيفرينسل والدكتور.

ووُلد التوأمان في 22 يونيو/حزيران 2018 في قضاء ألانيا التابع لولاية أنطاليا جنوبي تركيا، إثر ولادة قيصرية، وفي حالة التصاق على مستوى الرأس، وتلقيا العلاج في مستشفيات عديدة بمدينتي إسطنبول وأنطاليا.

وكانت عقيلة أردوغان رأت التوأمين عام 2018، إثر زيارتها لمستشفى بأنطاليا، وتتابع وضعهما منذ ذلك اليوم.

وأجرى فريق طبي متكون من 42 طبيب بقيادة الدكتور جيلاني، بينهم طبيبان تركيان، 3 عمليات جراحية، للتوأم في مستشفى "جريت أورموند ستريت" للأطفال بلندن.

وإثر تكلل العمليات بالنجاح، فُصل التوأم عن بعضهما في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وعادا إلى تركيا في 10 يونيو الماضي.

ويستمر الطفلان في تلقي العلاج في مستشفى أنقرة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.