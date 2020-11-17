ولاية أدرنة التركية توفر أعشاشا لطيور اللقلق

أقدمت مديرية البيئة في ولاية أدرنة غربي تركيا، على بناء أعشاش متنقلة لطيور اللقلق فوق أعمدة الكهرباء، وذلك بهدف حمايتها وتسهيل عملية إصلاح الأعطال الكهربائية.

وأوضح أنجين أوزتورك، المدير الإقليمي في الولاية للأناضول، أنهم بدأوا بالمشروع بالتعاون مع مكتب الولاية في إطار مشروع "لا تدع طيور اللقلق بدون أعشاش".

وأضاف أن المشروع يوفر الحماية للطيور ويمنع حدوث أعطال كهربائية، مشيرا أن المنطقة تعتبر محطة لنحو 50 ألف طائر مهاجر.

وأشار أن الأعشاش تم تركيبها فوق الأعمدة الكهربائية لمنع الطيور من التعشيش على الكابلات والتخلص من الأعطال التي تسببها.