5 أتراك يدخلون قائمة أنجح علماء العالم

تمكن 5 أكاديميين أتراك من جامعة صقاريا، من دخول قائمة أنجح العلماء حول العالم.

وأفاد بيان صادر عن جامعة صقاريا التركية، أن القائمة التي أعدّها فريق بإشراف البروفسور جون لوانيدس، أحد علماء جامعة ستانفورد الأمريكية، تتكون من 160 ألف عالم مختص في مجالات عدة، وقد نشرت في مجلة "بلوس بيولوجيا" العلمية.

وتستند القائمة في تقييمها إلى حجم الاستشهاد بالأعمال الأكاديمية للعلماء، والمقالات العلمية التي نشروها.

وتم اعتماد 22 تخصصا علميا مختلفا، لاختيار أنجح علماء العالم.

والعلماء الأتراك هم الأستاذ أوغور شان، من قسم هندسة المعادن، والأستاذ كنان غنال، من الهندسة الميكانيكية، والأستاذ إسماعيل أيهان شنغيل، من هندسة البيئة، والأستاذ رجب علي قومباصار والأستاذ محمود أوزاجار، من قسم الكيمياء.

جدير بالذكر أن جامعة ستانفورد‏ هي جامعة أمريكية بحثية خاصة تأسست عام 1885

تجدر الإشارة إلى أنّ العديد من العلماء الأتراك، من جامعات مختلفة، دخلوا قائمة "أنجح العلماء حول العالم".