الرياضة في المنزل..كيف نعثر على التمارين الرياضية المناسبة لأجسامنا في تركيا عبر الإنترنت





مع حلول فصل الشتاء وعودة حظر التجول الجزئي بسبب الوباء، يطل الملل من جديد ليلف ساعات البقاء الطويلة في المنزل. ومع ذلك يبدو هذا الوقت مثالياً لممارسة بعض التمرينات الرياضية التي تضخ الدم في العروق وتساعد العضلات على التمدد والاسترخاء بعد يوم عمل ليس سهلاً أمام الحاسوب.

ولا تقتصر فائدة التمارين الرياضية على منح الشعور بالرضا وتحرير دوافع السعادة فحسب، ولكنها طريقة ممتازة للتواصل مع الآخرين أيضاً من خلال ممارسة نفس الحركات مع فريق يقوده مدرب ماهر متخصص بتقدير شدة التمرين ومدته الزمنية ومرات تكراره ليحصل المتدربون على أعلى مستوى من اللياقة.وتتوفر في تركيا الآن العديد من خيارات التمارين الممتازة عبر الإنترنت، دون أن تتسبب بالجهد المفرط أو التعرق الغزير مع تعلم مهارة جديدة في مكان آمن خلال التواجد في المنزل.

ويستعرض هذا المقال فيما يلي بعض التدريبات الأكثر شعبية وفعالية عبر الإنترنت والتي يمكن الوصول إليها في تركيا:

تمارين اليوغا

تعتبر اليوغا بالنسبة لمعظم الناس واحدة من أفضل الطرق لاكتساب المرونة والتوازن والقوة، بالإضافة إلى نقاء التفكير وصفاء الذهن الضروريان خلال هذه الأوقات العصيبة. وهي ليست رياضة جسدية فحسب، بل تمثل تمريناً عقليا وروحياً للكثيرين. وتمتلك تركيا لحسن الحظ منصةً الكترونيةً ممتازة تقدم دروساً في اليوغا تشمل جميع جوانب ممارستها.

تم تأسيس منصة "Yoga Uni" من قبل أحد الوافدين الأجانب، وهي تقدم مئات الفصول التدريبية بعشرات الأساليب المختلفة المتعلقة باليوغا والبيلاتس وغيرها من الأساليب العلاجية الشاملة مثل التنفس والتأمل. وتضم المنصة العشرات من مدربي اليوغا الأكثر شهرة في تركيا، وتوفر فرصة رائعة لاكتشاف المدرب الأنسب لكل متدرب على حدة. بالإضافة إلى وجود عدد من المدربين الناطقين باللغة الإنجليزية، والعديد من الجلسات الحية التي تعقد أسبوعياً.

تمارين البيلاتس

البيلاتيس من أكثر التدريبات التي تكسب الجسم القوة والمرونة واللياقة. لكن الكثيرين يربطون هذا النوع من التمارين بالآلات المعقدة فقط، بالرغم من وجود عدد من الطرق للانخراط في هذه الرياضة الممتعة. منها طرق تشجيع المواءمة الصحيحة للوضع الجسدي وبناء القوة الأساسية والتوازن من خلال تمارين بسيطة يمكن إجراؤها على حصيرة أرضية أو تلك التي تجرى مع أو بدون الملحقات الأساسية مثل كرة بيلاتيس أو العصابات المطاطية أو الحلقات المفرغة.

ويقوم موقع "Her Yerde Pilates" الإلكتروني الجديد والممتاز بتقديم 164 درساً بقيادة 35 مدرباً خبيراً، مقسمة إلى مستويات للمبتدئين والمتوسطين. وهناك أيضاً برامج متخصصة مثل الأمومة والبيلاتس بعد الولادة، وسلسلة فيديو موجهة للرجال وغيرها، لتحقيق أهداف محددة مثل حرق الدهون. وتتصف واجهة موقع الويب بأنها واضحة وسهلة للغاية. ويمكن الوصول إلى تدريبات غير محدودة عن طريق اشتراك شهري أو طويل الأجل.

تمارين الرقص

أحد أكثر الاتجاهات شيوعاً التي تطورت في عالم التدريبات الرياضية أثناء الوباء، هو الرقص الحركي الرياضي. ويفضل معظم الأشخاص الذين لم يعتادوا على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام القيام بشكل خاص بهذا النشاط البدني الممتع لقدرته على رفع الروح المعنوية أثناء التواجد الطويل في المنزل، وخصوصاً رقص الزومبا.

بدأ استوديو "Depo Dans" وهو أحد أقدم استوديوهات الرقص في إسطنبول وله فروع في منطقة "جيهانغير" و"بكركوي" و"أتا شهير"، بتقديم دروس في مجموعة متنوعة من أساليب الرقص، بما في ذلك رقص "بوليوود" و"الهيب هوب" والرقصة اللاتينية بالإضافة إلى رقصات الزومبا العادية. ويتم بث جميع هذه الدروس عبر برنامجZoomالالكتروني للمشاركين من المنزل.

تمارين العجلات الثابتة

تعتبر تمارين تدوير العجلات مهمة جدا لتحريك الورك وتحقيق التوازن العصبي بين الساقين، والتي تتمثل أساساً في ركوب الدراجات الثابتة بوتيرة قوية. وهي واحدة من أكثر الأنشطة البدنية شيوعاً للباحثين عن تدريب عالي الكثافة لتحقيق أقصى قدر من حرق السعرات الحرارية. ولحسن حظ الموجودين في تركيا، يقدم موقع "Urban Riders" دروساً عبر الإنترنت ويقوم أيضاً بتأجير وبيع الدراجات اللازمة للتدريب من المنزل. كما تتيح بطاقات "ULive" اليومية والأسبوعية والشهرية الوصول إلى التدريبات الحية اليومية بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المواد المسجلة مسبقاً، من 15 مدرس مختلف.

تمارين رياضية في المنزل

لطالما كان نادي "Mars Athletic" المعروف أيضاً باسم "MacFit"، أحد أكثر سلاسل الصالات الرياضية شهرةً وانتشاراً بعشرات الفروع في جميع أنحاء تركيا. لأنه بالفعل الخيار الأقل تكلفة والأكثر مرونة والذي يوفر أيضاً عضويات تتيح للمشتركين ممارسة التمارين في مواقع متعددة في جميع أنحاء البلاد. وتتضمن تمارين "MacFit" الداخلية فصولاً رياضية متنوعة، بينما تضم بعض صالاته أحواض سباحة وأنشطة مائية. ولكن نظراً لتفشي الوباء الحالي، تقدم سلسلة الصالات الرياضية الآن دروساً حية عبر الإنترنت تشمل اليوغا الصباحية والبيلاتس في منتصف النهار تليها دروس رقص وتمارين القوة بعد الظهر بالإضافة إلى تمارين كامل الجسم في الجلسات المسائية.

كما يعد موقع "FitinClass" منصة ممتازة للتمارين الحية التي يشارك فيها المتدربون والمدربون معاً. وتسمح العضوية الشهرية للمشاركين بحجز مكان في أي من الفصول المتعددة التي تستغرق 30 دقيقة والتي تقام كل يوم، بدءاً من تدريبات الإحماء الوظيفي واليوغا إلى الملاكمة والبيلاتس. كما يوفر هذا الموقع الالكتروني برنامج عضوية شهري خاص يسمح للأعضاء بممارسة التمارين في مئات الصالات الرياضية الموجودة في إسطنبول وأنقرة وإزمير. وهناك أكثر من 200 صالة رياضية تمنح الأعضاء إمكانية الوصول إليها، بما في ذلك عدد من صالات الألعاب الرياضية المتخصصة في اللياقة البدنية وفنون الدفاع عن النفس، مما يجعلها الطريقة المثلى لاكتشاف الصالة الرياضية المناسبة لكل مشترك.