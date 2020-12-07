جامعة تركية تطور نظاماً للشحن اللاسلكي للسيارات الكهربائية

قدمت جامعة أيجة مشروعا لتطوير نظام إدارة الطاقة الديناميكية والشحن اللاسلكي لسيارة كهربائية عبر وحدات كهروضوئية "فوتوفولتيك"، وقد حاز على دعم من هيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك".

وأفادت جامعة إيجة صاحبة المشروع، في بيان الاثنين، أن المشروع يقوده رئيس قسم الهندسة الإلكترونية والكهربائية بكلية الهندسة، الدكتور هاكان أقجة، ويشارك فيه باحثون من عدة جامعات.

وذكر البيان أن المشروع سيتم دعمه من برنامج "أردب 1001" التابع لهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك".

وأوضح أقجة في البيان، أنهم يهدفون من المشروع لاستخدام الطاقة الناتجة من الألواح الكهروضوئية في شحن السيارات الكهربائية لاسلكيا.

وأضاف: "ستكتشف خوارزمية إدارة الطاقة الديناميكية تغيرات الطاقة في النظام، وتزيد من عمر دورة مجموعة البطاريات من خلال توفير شحن جيد ودون انقطاع لبطارية السيارة الكهربائية".

وأكد أن السيارات الكهربائية ستحتل مكانا مهما في الشبكة مستقبلا، مشيرا أنه سيتم شحن السيارات الكهربائية بالطاقة الناتجة عن الألواح الكهروضوئية، ضمن المشروع، وسيجري نقل الطاقة الفائضة إلى الشبكة.