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افتتاح مركز تركيا التجاري في دبي

وكالة الأناضول للأنباء
دبي
نشر في 09.12.2020 18:41
İHA İHA

شهدت مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، افتتاح مركز تركيا التجاري، بالقرب من جزر النخيل.

وافتتح المركز من قبل المنطقة الصناعية بولاية قيصري (وسط)، بالتعاون مع وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك.

ويبلغ إجمالي مساحة المركز 8 آلاف متر مربع، متضمنة صالة للعرض بـ 8 آلاف متر مربع، ومستودع ومرافق اجتماعية بألفين متر مربع.

وشارك في حفل الافتتاح عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية في قيصري، طاهر نورساتشان.

واوضح في الكلمة التي ألقاها، أنّ المركز يأتي بعد تنسيق الجهود الحكومية والمؤسسات التركية.

وأكد نور ساتشان، أنّ المركز سيساهم في زيادة الصادرات التركية، قائلاً :" إن دبي تعد مركزا تجاريا للمنطقة برمتها، وليس لمنطقة الخليج فحسب، وهي منفتحة على سوق منطقة غرب أفريقيا التي تتصاعد تجارتها كل يوم".

ولفت إلى أنّ المركز يأتي بعد عامين من التعاون مع وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك.

وأضاف :"دبي من المراكز التجارية المهمة في العالم، الدول المتقدمة تفتح العديد من القنوات التجارية معها، فحجم السوق التجاري في هذه المنطقة يصل إلى 3 مليارات دولار في العام، ولا بد للمنتجات التركية أن تأخذ حصتها من هذا السوق".

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