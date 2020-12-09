رصد حيوان السنّور القوقازي المهدد بالانقراض في ولاية قارص

شوهد حيوان السنّور القوقازي أو ما يعرف باسم "القط البري"، وهو نوع مهدّد بالانقراض ومعروف بكونه شديد الحذر والتخفي، يوم الاثنين بين غابات الصنوبر في منطقة "ساريقاميش" في ولاية قارص شرق تركيا.

ورصدت عدسات وكالة أنباء الأناضول رحلة "القط البري" على طول التضاريس المغطاة بالثلوج من خلال مقطع فيديو يظهر الحيوان بوضوح بالرغم من لقبه "شبح الغابة" كونه يصطاد في الليل ويستريح خلال النهار.

وفي حديثه مع وكالة أنباء الاناضول قال "إمرة جوبان" منسق العلوم في جمعية "كوزاي دوغا" التي تهتم بالبحث والحفاظ على الطبيعة والحياة البرية، إن دراساتهم حول السنّور القوقازي مستمرة كجزء من مشروع الحفاظ على التنوع البيولوجي في شمال شرق الأناضول.

وأضاف: "القط البري حيوان حساس للغاية ويُعرف باسم شبح الغابة لأن ظهوره نادر جداً أثناء النهار كونه يصطاد ليلاً ويرتاح نهاراً. لكن مشاهدته تصبح محتملة أكثر وقت تكاثره في فصل الشتاء حيث تمكنت الكاميرات من رصده في هذا الوقت من العام".

وأشار إلى أنهم تمكنوا من اكتشاف 15 سنّوراً خلال سبع سنوات في منطقة "صاريقاميش" وغاباتها التي تعد موطناً للعديد من الحيوانات البرية.

وقال: "بعض حيوانات السنّور التي نتتبّعها بواسطة الأقمار الصناعية هي من الإناث. ونحن نحاول مراقبتها في فصل الشتاء خاصةً من خلال تتبع آثار أقدامها فوق الثلوج والاقتراب منها بإشارات من القمر الصناعي".

موضحاً أن منطقة "صاريقاميش" بغاباتها الطبيعية تعد موطناً رئيسياً في تركيا للقط البري الأوراسي والقوقازي.

وأضاف: "لا يمكننا تخمين عدد السنّورات في صاريقاميش حتى الآن لأننا ما زلنا في بداية الدراسة".