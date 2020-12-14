توقف جميع خدمات جوجل ويوتيوب حول العالم

تسبب عطل كبير، الاثنين، في توقف كافة خدمات شركة جوجل الأمريكية حول العالم، بينها موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ورصدت مواقع التكنولوجيا حول العالم، عدم قدرة المستخدمين حوالي الساعة (12:30 ت.غ) على الدخول إلى أي من خدمات شركة جوجل، سواء محرك البحث نفسه أو خدمات جي ميل (Gmail) واليوتيوب وجوجل درايف وغيرها.

واستمر توقف الخدمات بضع دقائق، حتى عادت وأعلنت قناة الحرة الأمريكية (رسمية) عند الساعة (12:42 ت.غ) عودة خدمات جوجل تدريجيا.

ولم تكشف شركة جوجل رسميا حتى الساعة (12:55 ت.غ) أسباب العطل ومصدره.

يشار أن موقع "يوتيوب" توقف أيضا بضع ساعات عن العمل في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

وتمتلك شركة جوجل 2 مليار مستخدم نشط لخدماتها حول العالم.