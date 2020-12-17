اليونيسكو تدرج "لعبة المنقلة" التركية ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو"، لعبة المنقلة التركية ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي.

وأفادت وزارة الثقافة والسياحة التركية، في بيان الخميس، أن "يونيسكو" وافقت على إدراج لعبة المنقلة، التي تقدمت بها كل من كازاخستان وقرغيزيا وتركيا العام الماضي، على قائمة التراث العالمي غير المادي.

وأكد وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، في البيان على أهمية التعريف باللعبة التاريخية التي تعتمد على الذكاء.

وقال أرصوي: "نشعر بالفخر أن تكون هذه اللعبة التقليدية، تراثا مشتركا للإنسانية جمعاء".

وتعرف هذه اللعبة بتركيا بعدة أسماء أهمها "منقلة" و"كوتشورمه" وتعتمد على الذكاء، ولها عدة أنماط للعب في مختلف أنحاء العالم.