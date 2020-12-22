هطاي التركية تضيف ناي "صمان داغ" إلى قائمة عناصرها التاريخية والفكرية

أضافت ولاية هطاي الواقعة جنوب شرق تركيا آلة ناي "صمان داغ" المعروفة بأنها آلة فلوت تركي تقليدي، إلى قائمتها المتزايدة من العناصر التاريخية والإقليمية. حيث حصل الناي على علامة الدليل الجغرافي للولاية، وهي نوع من حقوق الملكية الفكرية التي تعرّف سلعة ما بانتمائها إلى إقليم أو ولاية معينة.

وقالت غرفة تجارة وصناعة هطاي :"لقد عملنا منذ عام 2005 للترويج للنكهات والأطباق والمنتجات المحلية في هطاي والتي تعتبر متأصلة في هوية الولاية، محرزين تقدماً كبيراً نحو أهدافنا. واليوم أصبح ناي صمان داغ المنتج السادس الذي يتم تسجيله باسم الولاية". مشيرةً إلى المنتجات التي تم تسجيلها حتى الآن مثل الزبادي المملح ورقاقات العجين مع اللحم وحلوى الكنافة الشهيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن آلة الناي ظلت جزءاً من الثقافة العثمانية والتركية على مدى عدة قرون، وهي من أكثر آلات الموسيقى التركية الكلاسيكية شهرةً. وهناك أنواع مختلفة لهذه الأداة الموسيقية التاريخية، أحدها ناي صمان داغ المحلي المصنوع في بلدة تحمل اسمه تقع في هطاي. ويصنع الناي التركي التقليدي عادة من فروع القصب العملاقة، وله ست فتحات للأصابع في الأمام وفتحة للإبهام في الخلف وهي التي تميّز الناي التركي عن الآلات المماثلة.

أما ناي صمان داغ المحلي فهو أداة موسيقية نفخية لها سبعة ثقوب وثمانية عقد مع ثقب تاسع داخلي. وتتم زراعة القصب المستخدم في صنعه محلياً في بلدة صمان داغ الصغيرة الواقعة في ولاية هطاي حول دلتا نهر العاصي. وتساعد الخصائص المورفولوجية والتشريحية لمادة القصب المحلية في تحديد مستوى جودة الصوت الموسيقي لهذا النوع من النايات.