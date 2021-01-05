اكتشاف معبد "أفروديت" الذي يرجع لـ2500 عام في إزمير التركية

اكتشف فريق من الباحثين وعلماء الآثار الأتراك بقايا معبد عمره 2500 عام مخصص للإلهة اليونانية القديمة "أفروديت" في شبه جزيرة "أورلا- جيشمه" التابعة لولاية إزمير غرب تركيا.

وتم الكشف عن 35 مستوطنة بشرية تعود لعصور ما قبل التاريخ، بما في ذلك 16 مستوطنة كانت مأهولة في أواخر العصر الحجري الحديث، وذلك بعد فحص أجزاء من مناطق "أورلا-جيشمه" و"سفيري حصار" في ولاية إزمير تقدر مساحتها بـ 1600 متر مربع.

وفي حديثها مع وكالة أنباء الأناضول، قالت الباحثة "ألف كوبارال" من جامعة "معمار سنان"، التي تقود أعمال التنقيب والحفريات، إنه تم اكتشاف شبكة اجتماعية واقتصادية مهمة.

وأضافت:"اكتشفنا أثناء فحصنا للمنطقة، معبد أفروديت من القرن السادس قبل الميلاد، وهي آلهة كانت تُعبد بشكل شائع في ذلك الوقت. إنه اكتشاف رائع ومثير للإعجاب حقاً".

ومن المعروف أن "أفروديت" تمثل إلهة الحب والجمال والسرور والعاطفة والإخصاب عند قدماء اليونانيين.

وأشارت الباحثة "كوبارال" أيضاً إلى أن الآثار الأولى للمعبد اكتشفت عام 2016 وتم إعلانها للعالم في الصحف. ولفتت الانتباه إلى التهديد الذي يشكله مهربو الآثار والتحف غير الشرعيين، وكذلك التمدن والعمران في المواقع التاريخية، وقالت إن فريقها تعاون مع السكان المحليين لحماية الكنوز الأثرية.