باحثون أتراك يكتشفون 20 نوعاً من اللافقاريات الجديدة في الكهوف الطبيعية

ذكرت وكالة أنباء الأناضول يوم السبت أن علماء أتراك اكتشفوا 20 نوعاً جديداً من اللافقاريات خلال أبحاثهم التي أجروها في عدة كهوف منتشرة في 15 ولاية في كافة أنحاء تركيا.

وجاء في بيانات وزارة البيئة والعمران، أن عمل الباحثين شمل العديد من الكهوف الطبيعية في 15 ولاية منها "غوموش حانة" و"قونية" و"إسكي شهير" و"زنغولداك" وغيرها.

وتشمل الأنواع اللافقارية الموجودة في الكهوف "ثعالب البحر" و"المارتينز" و"ابن عرس" وغيرها من الثدييات.

كما اكتشف العلماء أثناء بحثهم أيضاً أعمدة وأحواض ونوازل حجرية ولآلئ كهفية، وتشكيلات جيولوجية أخرى.

ويقوم الباحثون بتكليف من وزارة البيئة والعمران بإعداد خطة عمل طارئة لمنع التلوث في الكهوف.

وقد سجلت الوزارة 20 كهفاً جديداً كأصول طبيعية ووضعتها تحت الحماية.

وتعد تركيا موطناً لأكثر من 40.000 كهف ومغارة، يقع معظمها في شمال غرب وجنوب شرق ووسط الأناضول.