أنقرة وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم لحماية التراث الثقافي التركي

وقعت تركيا والولايات المتحدة، الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في سبيل المحافظة على التراث الثقافي التركي.

وشارك في مراسم التوقيع بالعاصمة أنقرة، وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، والسفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد.

وفي كلمة خلال المراسم، قال الوزير التركي إن الاتفاق يهدف إلى التعاون بين البلدين في سبيل الحد من تهريب الآثار التاريخية التركية، والمحافظة على التراث الثقافي التركي.

وأكد على أن الاتفاق يؤسس لعلاقة تعاون ثمينة جدا بين البلدين، حيث تشكل خطوة كبيرة في سبيل تحضير الأرضية لإعادة تسليم الآثار التاريخية.

وأضاف أن الاتفاق يقضي بقيام الولايات المتحدة بمصادرة الآثار المهربة إليها بشكل غير قانوني من تركيا، وإعادتها إليها.

ولفت إلى علاقات التعاون بين بلاده والولايات المتحدة في هذا الصدد، حيث استعادت تركيا منها مؤخرا قطع فسيفساء "زيوغما"، وأحجار قبور من زمن المملكة الليدية، فضلا عن تمثال "كيبيلي".

وسيتم بموجب الاتفاق تأسيس التعاون والتنسيق بين كل من وزارات الثقافة والسياحة، والخارجية، والداخلية، والتجارة من الجانب التركي، والسفارة الأمريكية في أنقرة، ومكتب العلاقات التعليمية والثقافية الأمريكية.

من جانبه قال السفير الأمريكي ساترفيلد، في كلمته، إن الإرث الثقافي التركي مصدر فخر واعتزاز لكافة المواطنين الأتراك.

وأعرب عن بالغ امتنانه جراء الاتفاق، مؤكدا أنه سيساهم في مكافحة نهب وتهريب الآثار التركية وتعزيز التعاون بين البلدين.