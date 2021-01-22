تركيا تمنح قطط "وان" الشهيرة بطاقات هوية لإظهار نسبها ومعلوماتها الحيوية

تتمتع قطط "وان" الشهيرة في تركيا وهي سلالة من القطط المحلية ذات فراء أبيض مميز، بجمال لا مثيل له وعيون غير متطابقة في اللون في كثير من الأحيان. وقد منحت السلطات التركية هذه القطط مؤخراً بطاقات هوية بهدف تتبع مكان وجودها وصحتها وإجراءات تبنيها من قبل البشر، وذلك في محاولة للحفاظ على السلالة.

وتتم مراقبة سلالة قطط "وان" التي تحمل نفس اسم الولاية التي نشأت فيها، بعناية فائقة من قبل مركز أبحاث "وان كات" في الولاية الشرقية، حيث يهدف المركز إلى الحفاظ على السلالة المهددة بالانقراض، وإجراء البحوث العلمية عليها فيما يتعلق بخصائصها الوراثية والترويج لها كعلامة تجارية مسجلة للدولة.

كما يُنشئ المركز الذي تديره جامعة "وان"، مُحددات جديدة لكل القطط لاعتمادها أثناء الدراسة والتصنيف منها النسب وبيانات اللقاح والمعلومات الحيوية الأخرى المتعلقة بها. ويمكن للمالكين الجدد التعرف على نسب قطتهم التي يعود تاريخها إلى 5 سنوات.

وقال مدير المركز "عبد الله كايا" إن المركز أقيم عام 1992 من خلال جمع القطط التي يملكها الأهالي بهدف تحسين صحة السلالة ومضاعفة أعدادها. وأضاف: "لقد بدأنا في طرح القطط للتبني منذ 5 سنوات، وإن كان على نطاق ضيق. وتتصف عمليات التبني بالدقة لأننا نقوم بفحص الملاك الجدد عن كثب، وبالأخص قدرتهم على تربية القطط بشكل صحيح. وتعد بطاقات الهوية جزءا من هذه العملية من أجل تتبع حالة القطط".

وأكد أنه يتم في كل عام طرح حوالي 100 قطة للتبني، وأن عمليات التبني من خارج المركز مقيدة بسبب الوضع المحمي للسلالة، بالرغم من أنه يمكن للمالكين الأجانب التبني من مربيين آخرين، بعد الحصول على تصاريح خاصة.

أما بالنسبة إلى الذين لم يتمكنوا من تبني قطة بعد، فيمكنهم زيارة "فيلا القطط" وهي منشأة داخل المركز حيث يتم رعاية القطط وتعقيم غرفهم بانتظام لمنع خطر الإصابة بأية عدوى ولا سيما كوفيد-19. ويتوقف الآلاف من السياح الذين يزورون الولاية عند الفيلا كل عام لمشاهدة القطط الجميلة والتعرف على هذا النوع من السلالة الفريدة مع أن جائحة الفيروس المستجد حدّت من أعداد الزوار في العام الماضي.