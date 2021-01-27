مواطن تركي ألماني يفوز بمبلغ 115 مليون دولار في سحب اليانصيب الأوروبي

فاز مواطن تركي يعيش في إحدى ولايات ألمانيا الشمالية بـ 115 مليون دولار في سحب اليانصيب الأكثر شعبية في أوروبا "يورو جاكبوت".

ولم يتم الكشف عن اسم المواطن الفائز لأسباب أمنية لكنه تحقق من فوزه بعد ذهابه إلى مقر "ويست دوتش" لليانصيب في مدينة "مونستر" وطابق أرقام تذكرته مع الرقم الفائز.

وقال "أندرياس كوتير" المدير العام لشركة "ويست لوتو" إن الفائز يشارك في السحب منذ فترة طويلة، مضيفاً أن مجموعة من خبراء المؤسسة ستقدم المشورة له حول كيفية إنفاق الجائزة.

وأضاف أن الاستشارات تتضمن تعليمات حول كيفية استخدام الأصول الجديدة بالإضافة إلى الاستشارات الضريبية والقانونية.

وأشار "كوتير" إلى أن الفائز ربح الجائزة الكبرى بتذكرة قيمتها 18.75 يورو. ولعب المواطن التركي الأرقام 10 و 19 و 32 و 36 و 46 والأرقام البديلة 4 و 6 في التذكرة الفائزة.

ويتاح سحب اليانصيب المسمى "يورو جاكبوت" في 17 دولة أوروبية هي كرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا وفنلندا والمجر وأيسلندا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

ويقام السحب كل يوم جمعة في العاصمة الفنلندية هلسنكي.