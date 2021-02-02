غوغل تحتفل بالذكرى الـ127 لميلاد أول طبيبة تركية

احتفل موقع شركة "غوغل" الثلاثاء، بذكرى ميلاد صفية علي، أول طبيبة تركية، عبر صورة خاصة على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الأشهر عالميا.

ووضع الموقع على شعاره عبر صفحته الرئيسية المعروف باسم "doodle"، صورة خاصة ترمز إلى الذكرى الـ 127 لمولد صفية علي.

ولدت "صفية علي" في إسطنبول عام 1894، وهي أول طبيبة في تركيا، وأول مدرسة في كلية الطب.

تخرجت في المدرسة الخاصة الأمريكية للبنات، وكان حلمها دراسة الطب، إلا أن الكلية في إسطنبول لم تكن تقبل الفتيات.

فاتجهت إلى ألمانيا لاستكمال تعليمها في كلية الطب بجامعة "فورزبورغ"، وتخرجت منها عام 1921.

وفي حزيران/ يونيو 1923، حصلت على إجازتها كأول طبيبة في تركيا، لتصبح أيضًا أول محاضرة في أول كلية طب للإناث ضمن الجامعة الأمريكية.

وتوفيت صفية علي في 5 يوليو/ تموز 1952، بمدينة دورتموند الألمانية عن عمر 58 عاما.

و"دودل" (بالإنجليزية:Doodle) وتسمى أحيانا "خربشة جوجل"، تشير إلى التغير الخاص والمؤقت الذي تجريه الشركة على شعارها في الصفحة الرئيسية لمحرك البحث.

ويكون ذلك احتفاء بمناسبة معينة تظهر عند الضغط عليها أو تمرير المؤشر في أجهزة الحاسوب المختلفة.