تركيا.. فك لغز الهيكل المعدني الغامض بمنطقة "غوبكلي تبه" الأثرية

أصبح الهيكل المعدني الغامض الذي ظهر في إحدى الحقول بالقرب من منطقة غوبكلي تبه الأثرية بولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، حديث الرأي العام بسبب ظهوره فجأة ثم اختفاءه الغامض.

وكان هيكلان مشابهان قد ظهرها واختفيا في ظروف غامضة في صحرا يوتا الأمريكية وفي رومانيا.

وانتشرت صور الهيكل الغامض بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي بتركيا وسارع المواطنون لالتقاط الصور التذكارية أمامه قبل اختفائه بينما عكف البعض عن الحث عن نظريات تفسر ظهور الهيكل واختفائه.

ومساء الثلاثاء، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن لغز الهيكل المعدني الغامض أثناء كلمته خلال الاجتماع التعريفي بـ"برنامج الفضاء الوطني التركي، بالعاصمة أنقرة.

وخلال كلمته قال أردوغان شعار البرنامج " انظر إلى السماء وشاهد القمر" وهي نفس العبارة المحفورة على الهيكل المعدني. وأثناء ترديده الشعار ظهرت صورة الهيكل المعدني على الشاشة الضخمة المستخدمة في التعريف بالبرنامج.

وكان الهيكل المعدني قد ظهر فجأة، يوم الجمعة الماضي، ويبلغ طوله ثلاثة أمتار وتعلوه عبارة "أنظر إلى السماء وشاهد القمر" مكتوبة بأبجدية غوكتورك التركية القديمة.