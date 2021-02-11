السلطات التركية تضبط 808 كيلوغرامات مخدرات شرقي البلاد

تمكنت السلطات التركية في ولاية آغري (شرق)، من ضبط 808 كيلوغرامات من مادة الهيروين المخدرة، في أكبر محاولة تهريب من نوعها.

جاء ذلك في كلمة لوزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، خلال لقائها بعدد من أصحاب المحلات والصناعيين في ولاية شانلي أورفة (جنوب).

وقالت بكجان إن "فرق الجمارك تمكنت من ضبط 808 كلغ من الهيروئين في بوابة "غوربولاك" الجمركية بالولاية، وهذه الكمية هي الأكبر من نوعها التي نجحت فرقنا في إحباط تهريبها عبر المعابر الجمركية البرية".

وأعربت عن بالغ شكرها لكافة عناصر الفرق الجمركية، وجميع عناصر الوزارة، جراء هذا الإنجاز المهم.