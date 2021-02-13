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بسبب كثرة الثلوج.. الجيش التركي يلقي العلف للماعز الجبلي جوا

وكالة الأناضول للأنباء
هكاري
نشر في 13.02.2021 19:50
آخر تحديث في 13.02.2021 19:59
بسبب كثرة الثلوج.. الجيش التركي يلقي العلف للماعز الجبلي جوا

قام الجيش التركي بإلقاء العلف جوا للماعز الجبلي على سفوح جبل "سنبل" بعد أن وجدت قطعان الماعز صعوبة في إيجاد الأعشاب بسبب كثرة تساقط الثلوج بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

ونشرت وزارة الدفاع التركية في حسابها على "تويتر"، السبت، فيديو يوثق إلقاء الجيش العلف للماعز، عبر مروحيات فوق جبل "سنبل".

وفي تعليق مع الفيديو، كتب حساب الوزارة: "لاحظ جنودنا الذين توجهوا إلى المنطقة لتنفيذ عملية، أن الماعز الجبلي غير قادر على العثور على الطعام بسبب ثلوج جبل سنبل بهكاري، بعدها تم إلقاء العلف جواً لها بدعم من مديرية حماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية".

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