علماء أتراك ينتجون نوعاً جديداً من القمح المقاوم للبرد والجفاف

يكثف العلماء الأتراك جهودهم للاستفادة من رحلتهم الاستكشافية إلى القارة القطبية الجنوبية عام 2019، من خلال دراستهم الجديدة التي يطبقونها على نبات عشبي قاموا بإحضاره من القارة القطبية الجنوبية حين زيارتهم لها. وتقوم فكرة الدراسة على دمج المادة الوراثية للنبات القطبي مع نبات القمح التقليدي لجعله أكثر مقاومة للبيئات شديدة الجفاف والبرودة.

وكان فريق تركي قد أمضى 30 يوماً في القارة القطبية الجنوبية في فبراير/شباط 2019 كجزء من البعثة الوطنية الثالثة لعلوم القطب الجنوبي، التي زارت القارة بدعم من الرئاسة التركية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا ومركز الأبحاث القطبية بجامعة إسطنبول التقنية ومؤسسات أخرى.

وحصل الفريق خلال الرحلة الاستكشافية على نباتات عشبية من ثمانية مواقع مختلفة من القارة المتجمدة. وتم حفظ العينات المأخوذة في بيئة محمية بعناية في جامعة "عمر خالص ديمير" في ولاية "نيغدة" وسط تركيا.

وقالت الباحثة "زاهدة نيسلهان أوزتورك غوكجة" الأكاديمية في كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية بالجامعة: "لقد نمت النباتات بشكل صحي خلال العامين الماضيين. وفي الوقت نفسه، أخذنا بذورها وأجرينا دراسات زراعة الأنسجة عليها واختبرنا استخدام هذه النباتات في الحصول على غرسات ونباتات حراجية في بيئة ولاية نيغده الباردة" مضيفةً أن النباتات استمرت في النمو عندما وُضعت في مكان بارد دون أشعة الشمس.

وأوضحت "غوكجة" أن النبات العشبي القطبي ينتمي إلى نفس العائلة التي تضم نباتي القمح والشعير المعروفين وكذلك يتمتع بنفس خصائص أعشاب الحبوب. وهو ينمو في أكثر البيئات القاحلة والمالحة بسبب اعتياده على وفرة مياه البحر في القارة القطبية الجنوبية وندرة مياهها العذبة. وأضافت أن العلماء يهدفون إلى نقل هذه النوعية من العشب إلى النباتات الزراعية، وأنهم يخططون لاستخدام الحمض النووي أو المادة الوراثية للعشب القطبي الجنوبي في نباتات القمح.

ومن المقرر أن يقوم المشروع المدعوم من مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا، بفحص الحمض النووي المرسال الذي يمكّن العشب القطبي الجنوبي من البقاء حياً في البيئات القاسية. وقالت "غوكجة": "نخطط في المشاريع المستقبلية للحصول على نباتات معدلة وراثياً لا تفقد مردودها حتى في حالة نقص المياه بسبب تغير المناخ، عن طريق نقل التعليمات الوراثية للنبات القطبي إلى الحبوب، وخاصة القمح". مشيرةً إلى أن الهدف الأساسي من هذا التعديل الوراثي هو تمكين الحبوب من الصمود في وجه الجفاف والملوحة.

يذكر أن أول فريق تركي من الباحثين سافر إلى القارة القطبية الجنوبية في أبريل/نيسان 2016، وكان يضم أطباءً وعلماء نبات وجيولوجيين وعلماء محيطات من 7 جامعات تركية، بهدف دراسة تأثيرات تغير المناخ. وتعد القارة القطبية الجنوبية أبرد قارة على وجه الأرض، وهي منطقة أبحاث علمية يتم استخدامها للأغراض السلمية فقط منذ توقيع المعاهدة المتعلقة بها عام 1959.