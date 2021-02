ناسا تنشر أول مقاطع صوتية من المريخ ومشاهد لهبوط "برسفيرنس" على سطحه

نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الاثنين أول مقطع صوتي من المريخ هو صوت خافت للريح التقطته المركبة الجوالة برسفيرنس.

كما نشرت ناسا أيضًا أول فيديو يصور هبوط المسبار المتجول على الكوكب الأحمر.

لم يعمل الميكروفون أثناء الهبوط، لكن العربة الجوالة تمكنت من التقاط الصوت بمجرد هبوطها على سطح المريخ.

وشغّل مهندسو وكالة ناسا مقطعًا صوتيًا قصيرًا لما قالوا إنه هبة ريح على السطح.

Now that you've seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars