اكتشاف أدوات حجرية أثرية في "طرابزون" يسلط الضوء على تاريخ شمال تركيا

أظهرت الاكتشافات الجديدة في كهف في ولاية "طرابزون" التركية الشمالية، أن مستوطنةً بشريةً عاشت في المنطقة في زمن يقارب الزمن الذي عاش فيه سكان "غوبكلي تيبيه" في الجنوب الشرقي للبلاد، حيث تم اكتشاف واحدة من أقدم المستوطنات في العالم.

ونشر علماء الآثار نتائج دراساتهم عبر وسائل الإعلام يوم الخميس، وعرضوا بعضاً من الأدوات الحجرية التي يعود تاريخها إلى الألفية العاشرة قبل الميلاد.

وتم في كهف "كوس كارلي" في منطقة ريفية بالقرب من بلدة "دوز كوي" التابعة لولاية "طرابزون"، اكتشاف أدوات بدائية مصنوعة من حجر بركاني وحجر الصوان. وكانت الحفريات في المنطقة بدأت منذ عام 2018 ولا تزال مستمرة للكشف عن المزيد من الأدلة على المستوطنات المبكرة. ويقول علماء الآثار إن الجانب الأكثر أهمية في الاكتشاف هو حقيقة أن بعض الأدوات صُنعت في مناطق أخرى من تركيا الحالية، مما يشير إلى القدرة العالية على الحركة والتنقل في العصور المبكرة من الأناضول.

الباحثان "سيركان ديميرلي" و"حلية جاليشكان أك غول" من قسم الآثار في جامعة "قره دينيز" التقنية ومقرها "طرابزون" هما اللذان يقودان عمليات التنقيب عن العصر البورتوريكي هناك. وقد ساعد عملهم في الكشف عن 103 أدوات حجرية حتى الآن، أرسلا 7 منها إلى البروفيسور "تريستان كارتر" الباحث في التنقيب عن عصور ما قبل التاريخ والشرق الأوسط من جامعة "ماكماستر" في كندا. ويشير تحليل "كارتر" إلى أن 5 من الأدوات صنعت في منطقة "كابادوكيا" وسط تركيا حالياً، ومن المحتمل أن تكون القطعتين المتبقيتين صنعتا في منطقة تقع في جورجيا وأرمينيا حالياً.

وتقول الباحثة "أك غول" إن هذا الكهف هو الأول من نوعه في "طرابزون" الذي يعود تاريخ اكتشافاته إلى هذه الفترة المبكرة. وتضيف:"الأدوات التي وجدناها تعود إلى عصر كان الناس فيه لا يزالون صيادين وجامعين، لكنهم حسّنوا مهاراتهم حيث صنعت الأدوات بدقة أكثر مقارنة بالأدوات الأخرى الموجودة في أماكن أخرى من نفس الفترة". وأشارت إلى أن "طرابزون" ليس فيها حجارة بركانية وأنه من المحتمل أن بعض الأدوات تم إحضارها من مكان آخر.

وقالت:"هذا يعني أن تنقل الناس بين الأماكن كان ممكناً بالرغم من أننا لسنا متأكدين بعد من اتجاه هذه الرحلات. كما أن النتائج التي توصلنا إليها تعني أيضاً أن تاريخ طرابزون أقدم مما كنا نعتقد".

يذكر أن الكثير من المعلومات عن "طرابزون" قبل القرن السابع قبل الميلاد لا تزال مجهولةً، عندما أسس الأيونيون الذين استقروا في الأصل غرب تركيا الحالية مستوطناتهم. وكانت الولاية التي تتمتع بموقع مركزي في منطقة البحر الأسود، عرضة للغزوات المستمرة في تلك العصور المبكرة. وبعد فترة طويلة من الحكم الروماني ثم البيزنطي، استحوذت عليها أسرة "كومنينوس" وهي عائلة بيزنطية نبيلة حكمت الولاية حتى الفتح العثماني عام 1461.