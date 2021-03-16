فرقة أطفال من بنين تقرأ النشيد الوطني التركي

أنشدت فرقة "Les Choeurs du Benin" للأطفال في بنين، النشيد الوطني التركي بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لاعتماده.

وأوضح سفير أنقرة لدى بنين أونور أوتشري، أنهم عرضوا على أنجح فرقة موسيقية شبابية في البلاد قراءة النشيد الوطني لتركيا في الذكرى المئوية لاعتماده، وأنها قبلت ذلك مباشرة.

وقال: "لم يكن بينهم أحد يعرف التركية، ولكن خرجوا بنتيجة رائعة للغاية عقب تحضيرات استمرت أسبوعين، ومن خلال الملاحظات التي قدمناها لهم والتسجيلات فقط".

وأضاف: "هكذا تمكنا في يوم ذي معنى بالنسبة إلينا من الاستماع للنشيد الوطني من شبان من بنين موهوبين في مقر سفارتنا، وأسعدنا كثيرًا قراءة هؤلاء الشبان لنشيدنا بهذا الشكل الناجح".

وفي 12 مارس/ آذار من كل عام، تحتفل تركيا بذكرى إعلان "نشيد الاستقلال"، لشاعرها محمد عاكف أرصوي، نشيدا وطنيا رسميا للبلاد.

وتأسست فرقة "Les Choeurs du Benin" عام 1993، على يد فليكس ناسّي، وتهدف إلى غرس حب الموسيقى في نفوس الأطفال، والمساهمة في تنمية المواهب المحلية.

وكانت الفرقة قد شاركت سابقا في مهرجانات بدول عدة مثل سويسرا وكندا وكوريا الجنوبية.