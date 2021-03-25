انتشار واسع للألعاب الرقمية التركية في الولايات المتحدة

قال مرت جان، مؤسس شركة لتطوير الألعاب الرقمية، إن المنتجات التركية في هذا القطاع تواصل انتشارها بشكل واسع في السوق الأمريكية.

وأفاد جان في حديثه، بأنه أسس شركته "Ruby Games" عام 2018، وتواصل نشاطها حالياً من مدينة التكنولوجيا التابعة لجامعة إيجة، بإزمير، غربي تركيا.

وأوضح أن 6 من بين كل 10 ألعاب أكثر تحميلاً في الولايات المتحدة، خلال مارس/ آذار الجاري، مطورة من قبل شركات تركية.

وأضاف أن هذه المؤشرات تظهر مدى الانتشار الواسع للألعاب الرقمية التركية في السوق الأمريكية.

وأشار إلى أن لعبة "Handyman 3D" الرقمية التي تتولى شركته جانب النشر منها، ضمن قائمة الـ10 الأكثر تحميلا في الولايات المتحدة، من مستخدمي نظام تشغيل "IOS".