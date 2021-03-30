المشتري التركي لأول تغريدة يطلق عليها اسم "موناليزا" العالم الرقمي

قال رجل الأعمال ذو الأصول التركية الذي اشترى أول تغريدة لمؤسس تويتر "جاك دورسي" هذا الأسبوع مقابل 2.9 مليون دولار، إنه قام باستثمار حكيم للغاية. ووصف شراءه للتغريدة بأنه جزء من تاريخ البشرية.

وفي معرض حديثه لوكالة أنباء بي بي سي قال "سينا إستاوي" الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بلو كيتشن" في ماليزيا: "هذه التغريدة هي جزء من تاريخ البشرية بهيئة رقمية. لا أحد يعلم ما سيبلغه سعر أول تغريدة في تاريخ البشرية بعد 50 عاماً من الآن". مضيفاً أنه حصل على "موناليزا العالم الرقمي"، بمقارنة تغريدة عمرها 15 عاماً بالعمل الفني الشهير للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي.

وتضمنت التغريدة الأولى لـ"دروسي" بضع كلمات هي: "هذه مجرد إعدادات التويتر الخاص بي" وأطلقها في 21 آذار/مارس 2006.

وقد بيعت التغريدة على شكل رمز "NFT" وهو رمز غير قابل للتغير وهو نوع من الأصول الرقمية الفريدة التي انتشرت بشكل واسع خلال عام 2021.

ويعتبر هذا الرمز شهادة رقمية أصيلة تؤكد أن المادة الرقمية حقيقية وفريدة من خلال تسجيل التفاصيل على الحافظ الرقمي "blockchain".

يذكر أن "إستاوي" اشترى التغريدة باستخدام عملة الإيثر ether، وهي عملة منافسة لعملة البيتكوين.

وكان "دورسي" قد أوضح مغرداً في وقت سابق من هذا الشهر بأن العائدات سيتم تحويلها إلى بيتكوين ومنحها إلى منظمة خيرية لصالح إفريقيا تقوم بجمع الأموال لدعم الأسر الأفريقية التي تأثرت مالياً بوباء كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن رموز NFT اجتاحت مؤخراً عالم التحصيل عبر الإنترنت. وقد بيعت الأعمال الفنية الرقمية للفنان "بيبل" مقابل 69.4 مليون دولار في مزاد على الإنترنت في دار مزادات بريطانية في وقت سابق من هذا الشهر بالاعتماد على رمز NFT كضمان لأصالتها.

وفيما يتعلق بهذه الرموز قال "إستاوي" لبي بي سي: "أعتقد أنها سوق ناشئة وهذه مجرد البداية".

وأضاف: "يمكن تداول جميع أشكال الفنون والإبداعات الرقمية مثل الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو والتغريدات ومنشورات المدونات بالاعتماد على رمز NFT".