بيع لوحة نادرة للسلطان العثماني سليمان القانوني بـ350 ألف جنيه إسترليني في بريطانيا

باعت دار "سوذبيز" للمزادات البريطانية، الأربعاء، لوحة للسلطان العثماني سليمان القانوني، تعود للقرن السادس عشر، مقابل 350 ألف جنيه إسترليني (482 ألف دولار).

ونظمت دار سوذبيز مزادا لبيع بعض الأعمال الفنية بعنوان "العالم الإسلامي وفنون الهند"، بما في ذلك لوحة مرسومة للسلطان القانوني في القرن السادس عشر.

وبدأ المزاد صباح اليوم عبر الإنترنت، بعرضه 183 عملا فنيا نادرا تمثل جميع بقاع العالم الإسلامي، فيما افتتح مزاد لوحة القانوني بـ60 ألف جنيه إسترليني (82 ألف دولار).

وبيعت لوحة السلطان العثماني مقابل 350 ألف جنيه إسترليني (482 ألف دولار)، دون ذكر اسم المشتري أو المؤسسة التي اشترت اللوحة.

وتُصور اللوحة "القانوني" في الـ 43 من عمره وهو في أوج قوته عقب انتصاره على الصفويين والأسطول البابوي في إيران، ويرجح أن تعود لنهايات القرن السادس عشر أو أوائل القرن السابع عشر.

ويعتبر القانوني صاحب أطول فترة حكم امتدت من 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1520 حتى وفاته في 7 سبتمبر/أيلول 1566، وتولى العرش خلفا لأبيه السلطان سليم الأول، بينما خلفه ابنه السلطان سليم الثاني.

عُرف السلطان العثماني عند الغرب باسم "سليمان العظيم"، وفي الشرق باسم "سليمان القانوني".

ودار سوذبيز هي رابع أقدم دار مزاد في العالم، وتُصنف كواحدة من أكبر سماسرة الفنون الجميلة والزخرفية.