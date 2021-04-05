بعد تسريب بيانات ملايين المستخدمين.. تحقيق حول فيسبوك في تركيا

أطلقت هيئة حماية البيانات الشخصية في تركيا، الاثنين، تحقيقًا حول عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تسريب منصة للقرصنة بيانات شخصية لمئات الملايين من مستخدميه.

وأفادت مصادر في الهيئة، أن الهيئة تناولت في اجتماع لها، نبأ تسريب بيانات شخصية لـ 533 مليون مستخدم لـ"فيسبوك" على منصة للقرصنة السبت.

وأكدت أن الهيئة فتحت تحقيقًا حول "فيسبوك" في هذا الإطار.

والسبت، ذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، أن منتدى للقرصنة شارك أرقام الهواتف والبيانات الشخصية لـ 533 مليون مستخدم على "فيسبوك" من 106 دول عبر الإنترنت بشكل مجاني.

وأضاف أن البيانات المنشورة على المنصة تتضمن معلومات شخصية عن أكثر من 32 مليون مستخدم من الولايات المتحدة، و11 مليونا من المملكة المتحدة، و6 ملايين من الهند.