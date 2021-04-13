منظمة الصحة العالمية تحذر من بيع الحيوانات البرية وقايةً من الأمراض في المستقبل

حذرت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة الدول من بيع الحيوانات الحية التي يتم صيدها من البرية في أسواق الغذاء باعتبارها مصدراً رئيسياً للأمراض المعدية الناشئة مثل كوفيد-19.

وبدعم من المنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات جديدة تنص على أن الحيوانات وخاصة البرية منها هي "مصدر أكثر من 70% من جميع الأمراض المعدية الناشئة لدى البشر، وسبب أكثر تلك الأمراض فيروسات جديدة".

كانت أصول فيروس كورونا الذي انتشر منذ أكثر من عام مصدر تكهنات مكثفة، تركز معظمها حول احتمالية أن تكون الخفافيش قد حملته وتم نقله إلى البشر من خلال أنواع وسيطة تُباع كغذاء أو دواء في الأسواق الصينية التقليدية، حيث ظهر الوباء لأول مرة في مدينة ووهان بالصين.

وسلطت منظمة الصحة العالمية الضوء على خطر الانتقال المباشر للأمراض المعدية الناشئة إلى البشر الذين يتلامسون مع سوائل جسم حيوان مصاب، واستشهدت "بالمخاطر الإضافية" المتمثلة في التقاطها من الأماكن التي توجد فيها مثل هذه الحيوانات أو المواقع التي تُنقل إليها وهي ملوثة بهذه الفيروسات.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيانها: "يمكن للأسواق التقليدية أن تلعب دوراً مركزياً على الصعيد العالمي في توفير الغذاء وسبل العيش لعدد كبير من السكان".

وجاء في البيان: "إن حظر بيع الحيوانات يمكن أن يحمي صحة الناس سواء العاملين في الأسواق أو الذين يتسوقون منها".