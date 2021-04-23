سبيس إكس تطلق صاروخاً يقل 4 رواد فضاء في رحلتها الثالثة خلال عام

أطلقت سبيس إكس أربعة رواد فضاء نحو المدار يوم الجمعة باستخدام صاروخ وكبسولة معاد تدويرها، وهي الرحلة الثالثة في أقل من عام لشركة إيلون ماسك التي تتوسع بسرعة.

من المقرر أن يصل رواد الفضاء من الولايات المتحدة واليابان وفرنسا إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من صباح يوم السبت، بعد رحلة تستغرق 23 ساعة في نفس كبسولة دراغون التي استخدمها طاقم سبيس اكس الأول في مايو/ أيار الماضي. وسوف يقضون ستة أشهر في المحطة الدولية.

كانت هذه هي المرة الأولى التي أعادت فيها سبيس إكس استخدام كبسولة وصاروخ لإطلاق رواد فضاء لناسا، بعد سنوات من إثبات القدرة على تشغيل إمدادات المحطة. تم استخدام الصاروخ في نوفمبر/ تشرين الثان الماضي في ثاني رحلة طيران للشركة.

احتضانًا لهذا الاتجاه، كتب قائد المركبة الفضائية شاين كيمبرا وطاقمه قبل أسابيع الأحرف الأولى من اسمائهم بالسخام الصاروخي، على أمل بدء تقليد.